想讓自己安心…新北防疫救護人員路過篩檢站　檢測一看結果傻眼

▲防疫分隊出勤時，隊員都會把自己包到密不透風，沿途不能開空調以避免細菌流通，只能開窗。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新冠疫情嚴峻！新北市消防局規劃11個防疫救護分隊，專責載送疑似染疫、確診者去醫院治療，儘管全身包緊緊，但長時間接觸病毒仍有非常高的染疫風險，中和1個防疫救護隊員10日經過快篩站，原本想透過快篩讓自己安心，怎料篩檢結果一出竟是「陽性」，讓他深感錯愕與氣餒。

目前新北市的防疫分隊，每隊的月出勤量高達250趟以上，而每次出勤要接觸2到3名患者，一趟出去費時近3小時，隊員在出勤前都會花上近20分鐘穿上防護裝備，還用膠帶封死袖口，包到密不透風。

這些隊員擔心染疫，每趟出勤都不敢上廁所，甚至被隔離衣悶到熱衰竭，而該名隊員路過快篩站，想透過快篩證明自己平時的防疫措施扎實，卻看到陽性的結果，目前還在等PCR的檢測結果，希望傳來好消息。

出稿時間：10：22



更新時間：11：05（新增消防局說法）

新北市消防局表示，接獲中和分隊通報，37歲張姓同仁10日下午趁休假至分隊旁活動中心快篩站快篩，結果為陽性，身體無異狀，當天分隊勤務暫停2小並完成分隊環境清消。11日上午10點30分，張員PCR檢測為陰性，目前在檢疫所隔離中。

▼每趟防疫救護都會接觸多名患者或是疑似確診者，染疫風險極高。（圖為防疫救護車／記者陳雕文翻攝）