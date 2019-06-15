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6男女跳鼻頭角禁區潛水　「1女失蹤」獲救…消防局一問開罰5萬

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▲▼6男女跳鼻頭角禁區潛水　「1女失蹤」獲救…消防局一問開罰5萬。（圖／翻攝畫面）

▲6男女跳鼻頭角禁區潛水，「1女失蹤」獲救被罰最高5萬。（圖／翻攝畫面，下同）

社會中心／新北報導

新北市鼻頭角海域驚傳失蹤案，有遊客一行6人男女15日相約到鼻頭漁港內潛水，其中一名女子於下午近2時突然失蹤，出動32名消防弟兄前往搜救，沒多久，失蹤女子就在約2時30分被附近民眾救起，並無大礙。鼻頭漁港公告劃定禁止潛水區域，消防局依法對她開罰1至5萬不等罰鍰。

事發於15日，新北消防下午1時52分接獲報案，有一名女潛水客在鼻頭漁港失蹤，隨即派遣第六救災救護大隊32人及各式車艇前往搜救，結果才剛到沒多久，失蹤女子就於2時30分左右，被附近民眾發現並救起，身體無大礙。

▲▼6男女跳鼻頭角禁區潛水　「1女失蹤」獲救…消防局一問開罰5萬。（圖／翻攝畫面）

消防局表示，經詢問獲救潛水女子，得知她和另外5名友人當天相約來鼻頭角潛水，不過鼻頭漁港早就被新北市政府劃定為禁止潛水海域，現場也立有告示牌警告，消防局將依法製單告發，由主管機關依《發展觀光條例》第60條規定，裁罰1萬元以上至5萬元以下罰鍰。

新北市政府消防局再次呼籲，這次女潛水客幸運獲援，民眾戲水前務必先注意相關公告標示，戲水地點應選有救生人員管理場域，不要落單。遇天候及水域環境變化時，應立即上岸停止一切水域遊憩活動。

市府目前也已經結合相關單位共同組成「水安聯合巡查小組」，對於違反規定又不聽勸導民眾，將依發展觀光條例開單舉發。請民眾切勿以身試法，

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關鍵字：鼻頭角,鼻頭漁港,新北消防,潛水,潛水客

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