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我們好好道別...斗六高中畢業生影片超感人　張麗善贈電影票預約再相聚

▲斗六高中畢業生同學拍的影片，即便滿懷失落，但還是透過影片表達「同島一命，臺灣加油」，向外界傳達正向能量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六高中畢業生同學拍的影片，即便滿懷失落，但還是透過影片表達「同島一命，臺灣加油」，向外界傳達正向能量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情嚴峻，三級警戒至6月28日，各級學校取消畢業典禮，青年學子無法與相處三年的師長與同學好好道別，感到非常失落與遺憾。雲林縣長張麗善為撫慰學生失落的心情，致贈縣內每位高中職畢業生一份時光禮物「電影票兌換券」，讓同學們預約彼此於疫情結束後再見。

縣長張麗善指出，偶然間在社群平台上看到斗六高中畢業生同學拍的影片，讓她感觸很深。拍攝影片的李同學說，5月18日臨時停課這句話來得突然，徹底地打破原本計畫好的告別方式，「計劃趕不上變化，見面變得難能可貴，突然意識到，有些人也許再也見不到了」，言語間透露著滿滿的無奈與失落。即便同學滿懷失落，但還是透過影片表達「同島一命，臺灣加油」，向外界傳達正向能量，這樣成熟與懂事的態度，讓她感到萬分欣慰，同時也非常不捨。

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張麗善認為，畢業典禮對於青年學子來說，是每個求學階段非常重要的里程碑，應該留下難忘且珍貴的回憶，所以決定送給學生一份延續友誼保鮮期的時光禮物「電影票兌換券」，讓學子們預約疫情過後再相聚，不見不散。也期勉所有的青年學子能夠從這段特別的經驗中學習並獲得成長，體會生命的無常、美好與可貴，能夠更加珍惜每分每秒與所愛之人，在未來的每一天把握每一個當下，放膽去追求與實踐夢想，為自己譜出最精彩的篇章。

斗六高中拍攝影片的李同學知道以後開心的說，想不到有機會讓縣長看到這段影片，謝謝縣長這麼用心的觀看，並同理大家的感覺，覺得非常的感動，他也與同學分享這個消息，同學們知道後都感到萬分驚喜，也因為有縣長這麼在乎大家的感受，讓大家因為畢業典禮被迫取消的失落感釋懷不少，許多同學已經開始期待疫情後可以一起去看電影了。

勞青處處長張世忠表示，很感謝縣內三家影城業者願與縣府合作，電影票兌換券將在近期發放，原則上會請各公私立高中職學校協助轉發給畢業同學，1張電影票兌換券可在縣內任一影城兌換1張電影票，同學們可以自由選擇要兌換的影城，兌換期限原則至2021年12月19日止，若因疫情狀況而有異動的話，會再另行公告。

▲斗六高中畢業生同學拍的影片，即便滿懷失落，但還是透過影片表達「同島一命，臺灣加油」，向外界傳達正向能量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善期勉所有的青年學子能夠從這段特別的經驗中學習並獲得成長，體會生命的無常、美好與可貴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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