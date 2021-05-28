直播推多國語言服務造福新住民　嘉義市防疫宣導更全面

▲嘉義市線上直播提供多國語言圖卡服務，讓新住民更掌握疫情規定。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣新冠肺炎疫情升溫，本土案例攀升，疫調足跡備受民眾關心，嘉義市由黃敏惠市長主持線上疫情記者會，即時公布確診個案在嘉義市的足跡外，還由嘉義市新住民家庭服務中心通譯阮青竹(越南籍)、潘鳳英(印尼籍)及汎美人力資源管理顧問有限公司協助提供英文、泰文、越南及印尼文翻譯，以貼近的母國文字，提供在嘉義市的新住民及移工朋友能更清楚理解相關的個案足跡及防疫政策措施。

社會處表示，統計至110年3月止，在嘉義市的新住民有5,173位，除了中國籍之外，以越南籍及印尼籍占最多數，在嘉義市的移工朋友有3,709人，來自菲律賓、泰國、越南及印尼。本次十分感謝嘉義市新住民家庭服務中心通譯阮青竹、潘鳳英及汎美人力資源管理顧問有限公司大力襄助，收到資料便以最快速度全心進行翻譯，希望讓新住民及移工能獲得最即時的資訊，不因語言隔閡導致資訊隔離而驚慌，能安心、安全在嘉生活。

▲嘉義市協調人力仲介公司提供多國語言服務，讓新住民掌握防疫規定。（圖／嘉義市政府提供）

疫情期間，嘉義市新住民如有經濟困境及社會福利等相關問題，可電洽05-2310445嘉義市新住民家庭服務中心；外籍移工如有問題，可電洽1955勞工諮詢申訴專線或05-2162633嘉義市政府社會處勞資及勞動條件科進行諮詢，市府再次呼籲，請大家勤洗手、戴口罩，也請大家減少外出及群聚，共同對抗疫情。

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