嘉義市東區列荔枝乾旱補助區　每公頃補助6或9萬

▲嘉義市東區列農委會荔枝乾旱補助區。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市荔枝今年因持續受少雨乾旱及近期氣溫飆升影響，導致落果嚴重，著果率低，市政府積極向行政院農業委員會爭取現金救助，農委會日前公告嘉義市東區為辦理荔枝辦理農業天然災害現金救助地區，玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種每公頃救助9萬元，黑葉荔枝每公頃救助6萬元，農民自即日起至6月28日可向受東區公所公園聯合里辦公處申報，幫助農民度過難關。





市府建設處表示，嘉義市荔枝荔枝種植面積為48.20公頃，大多分布於東區鹿寮、八掌、盧厝等地區，今年因受乾旱影響，加上入夏連日高溫，造成植株落果嚴重，著果率不佳，經市府、農糧署南區分署嘉義辦事處、農委會農業試驗所嘉義分所及臺南區農業改良場現勘，確認荔枝損害程度達救助標準，並由農委會業公告嘉義市東區為「為辦理荔枝110年3-5月高溫乾旱農業天然災害現金救助地區」。

建設處指出，符合本次災害救助的農民，自即日起至6月28日止可攜帶國民身分證、存款簿及土地登記謄本向東區公園聯合里辦公處提出申請，非土地所有權人者，應再檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書。基於新冠肺炎(COVID-19)防疫考量，特別提醒申報農友，受理申報時間為每週一至五（配合公所上班時間），每週六、日（含6月14日端午節）不受理，且受理方式除原有親自或委託他人申請外，另新增以郵寄、傳真、電子郵件、電話等方式，將相關文件備妥後傳送至東區區公所申報，農民可不必為了外出申報而增加染疫風險，也籲請農友務必於救助受理期間儘速辦理申報。

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