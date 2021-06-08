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去年問世！台灣研發7倍速「PCR檢測神器」　劉寶傑氣：這才是台灣

▲▼台灣去年就研發全自動的PCR採檢儀，但是指揮中心卻沒有大量採購。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲台灣去年就研發全自動的PCR採檢儀，但是指揮中心卻沒有大量採購。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

台灣連續25天本土病例破百，對於壓制疫情不如預期，主因之一指向篩檢量能與效率落後，但是政論名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》指出，台灣早在去年4月就研發了「高速PCR自動檢測儀」一天可以完成2000例PCR檢體，效率是現在的7倍，但是指揮中心卻沒有擴大採購相關的儀器。

李正皓指出，新竹科學園區跟大江生醫合作，研發出「高速PCR自動檢測儀」，這個儀器從一開始的「核酸萃取」到「微量分注」、「基因檢測」都是全自動，這才是大家想像中高科技應該做的事情，「這個檢測儀，我不看還好，一看我才發現，為什麼我們指揮中心，沒有提前去購買」。

主持人劉寶傑表示，「所以你的意思是說，台灣本來有這個能力，台灣也有這個機械，可是什麼都沒有（採購）！」

李正皓進一步解釋，這個全自動檢測儀2020年4月就問世，以現在的人力與儀器，一天檢測300例，可是如果用全自動檢測儀，一天檢測2000例，量能相差7倍，而且工作中間也不會產生疲勞、誤差、病毒外洩等風險。

李正皓強調，如果去年大量採購，備而不用也好，現在台灣的醫事人員也不用這麼累，也不用每天校正回歸，快篩之後不用再等7、8天才知道PCR陽性，這7、8天就會成為防疫的破口。

劉寶傑表示，所以台灣不是做不到，是沒有再做！

▲▼台灣去年就研發全自動的PCR採檢儀，但是指揮中心卻沒有大量採購。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲劉寶傑強調，這些「採檢神器」才是台灣應有的防疫能量。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李正皓再舉例，台積電現在也自救，捐贈給奇美醫院「0接觸」的快篩站，前陣子看到的照片，都是醫事人員很辛苦的畫面，都讓人很不捨，但是這些畫面，才是台灣科技業應有的水準、應有的能量。

劉寶傑也附和，「這才是台灣嘛！」

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