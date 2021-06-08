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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

S腰帶不夠看！陳玉珍穿白色防護衣「全副武裝」　一上台就怨很悶

▲陳玉珍8日全身防護衣質詢。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）

▲陳玉珍8日全身防護衣質詢。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）

政治中心／台北報導

國民黨立委陳玉珍自從手指被門夾到而打開知名度後，一舉一動都成了立法院的焦點之一。受到疫情影響，官員出席8日立法院會議時，皆須佩帶口罩質詢或備詢，唯獨陳玉珍一身白色防護衣，全身包緊緊；而這鶴立雞群的行為，也讓人想起，去年立院審議監委人事同意權案時，陳玉珍「全副武裝」，綁S腰帶把自己釘在主席台的樣子。

蘇貞昌8日率領相關部會首長，赴立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫），並備質詢。

輪到陳玉珍質詢時，只見她全身包緊緊，一襲白色防護衣並佩帶橘色口罩，一上台就直言「穿這樣很悶」；她表示，醫護人員每天穿防護衣搭大眾交通工具，雖然自己不擔心，也被家人要保護自己，「我想請問院長，這樣的日子還要過多久？」

結果蘇貞昌愣了幾秒鐘，似乎沒聽清楚，用台語表示「哩公啥？」（妳講什麼）這時陳玉珍才稍微掀起透明頭套，再問一次「這樣的日子還要過多久？」蘇則回應，希望早日結束。接著雙方開始答詢。

相較其他位出席官員，沒有人向陳玉珍這樣如此「全副武裝」，相當鶴立雞群，令人想起去年7月16日時，國民黨佔據立院主席台的第三天，民進黨立委為讓監委人事同意權案於隔日順利表決，於下午3時46分起清場，雙方爆發肢體衝突。

當時面對民進黨挾帶人數優勢，國民黨立委紛紛被趕離主席台，唯有頭戴粉紫色腳踏車安全帽、護目鏡的陳玉珍，整個人趴在主席台上死守，不管民進黨立委怎麼使勁拖拉，就是不為所動，讓綠營一度改採勸說方式。

不過最後待立法院長游錫堃現身議場不久，陳玉珍舉起右手讓民進黨立委發現可以出手的空檔，最後合力成功將人抬離主席台，結束約50分鐘的清場。

▼陳玉珍去年綁S腰帶死守主席台。（資料照／記者林敬旻攝）

▲陳玉珍去年綁S腰帶死守主席台。（圖／記者林敬旻攝）

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