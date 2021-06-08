日本贈送疫苗即將開打　黃偉哲：台南3天可打74000劑疫苗

▲台南市長黃偉哲指出，新一批的日本贈送疫苗即將開始施打，台南市3天可打74000劑疫苗能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，新一批的日本贈送疫苗即將開始施打，台南市實施大規模施打計畫，並依據中央流行疫情指揮中心所規範的幾類優先施打對象，來進行施打，台南市3天可打74000劑疫苗能量。

黃偉哲說，中央最近有些調整，調整的部分是把75歲以上的老人家優先施打，因為人口老化的原因，75歲以上的老年者在台南市蠻多的，如果3天能夠施打至少74000劑，平均1天大概可以施打24000劑，將近25000劑，其實台南市每天每天不斷地在擴充擴大我們可以施打疫苗的量能，希望說我們的市民朋友們能夠在短時間內盡量能夠施打到，能早1天施打。

黃偉哲表示，非常感謝慈濟基金會，也非常感謝許多朋友們在這個各方面的給市府的支持，許多的大型施打站，像慈濟基金會捐贈這個組合屋的篩檢站，這個部分，事實上也可以施打跟篩檢雙用，不過還是要把這個人流分好，避免施打的人跟篩檢人混在一起，該篩檢的時候篩檢，該施打的時候施打。

台南市生局長許以霖指出，其實原則上一支疫苗，建議以抽10個人次為主，所以也不建議施打者自己去拿捏那些劑量，原則上還是以一支疫苗打10個人為主。

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