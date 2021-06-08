染疫等不到瑞德西韋！張上淳曝「關鍵原因」：2狀況不適合使用

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心最近要引進治療新冠肺炎新藥，引發大眾關注，另外也有民眾抱怨家人染疫住在加護病房，遲遲等不到瑞德西韋藥物，專家小組召集人張上淳表示，新冠肺炎患者在不同階段治療藥物不同，如果到插管和葉克膜，其實不適合使用瑞德西韋。

張上淳表示，最近大家關心要引進的單株抗體藥物，專家小組都有隨時掌握實證資料，新冠肺炎患者在不同階段治療藥物不同，而專家小組也在6/2開會討論各種不同藥物，實證資料上的使用建議。

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張上淳說，最近有人反應瑞德西韋藥物不夠，的確昨天也有接到申訴，有民眾投訴家人住在加護病房，一直沒有瑞德西韋藥物使用。他解釋，其實一般來說，住院就可以使用瑞德西韋，但如果到插管和葉克膜，其實就不適合使用瑞德西韋，而申訴個案就是屬於不需要再使用瑞德西韋的藥物，這案件可能是醫師和患者溝通上不全。

張上淳也進一步說明，現在有更多實證資料，個案插管或使用葉克膜，使用瑞德西韋其實是沒有太大幫助，根據多項大規模臨床實證，這段時間使用瑞德西韋死亡率還比較高，可能是藥物副作用造成的，因此用藥要視病情狀況而定。

