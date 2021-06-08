大邱市「遭詐欺」自購3千萬劑輝瑞！市長低頭道歉：是我疏忽

▲南韓2月26日開放新冠疫苗接種，圖中黃衣者為大邱市長權泳臻。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓大邱市府在一場記者會上透露，以透過某外國貿易公司的管道，向德國BioNTech預購3000萬劑輝瑞新冠疫苗，事後遭到中央政府駁斥，由於管道非正式的合法途徑，因此不予以採用。對此，市長權泳臻（권영진，在野黨國民力量）終於在今（8）日下午就此事進行道歉。

根據《韓聯社》報導，大邱市長權泳臻8日下午在市府召開記者會，就此事公開發表道歉立場，「本來是為了幫助政府採購疫苗，在善意之下才開始進行，媒屌卻遭到社會責難，引起政治上的爭議，對我國社會造成一股非常大的風波。本來這不過是一起購買疫苗失敗的案例，卻演變成『假疫苗詐騙事件』，成為所謂的原因提供者，這是我的疏失。」

權泳臻表示，「上個月31日大邱市與醫療界代表發表談話文，呼籲儘快接種疫苗，在回答記者關於地方政府購買疫苗可能性的提問時，以誇張且性急的態度回答，招致此案昇華成政治上的爭議。市府言行舉止不慎，造成大邱失去城市形象，讓因新冠疫情受苦的市民朋友更加受傷、失望。」

「造成此次爭議的所有錯誤在市長我一人身上，盼能停止對市民朋友與地區醫界人士的批評與嘲諷。」

據悉，南韓中央事故收拾本部社會戰略班長孫映萊（손영래）接受廣播節目訪問時，曾質疑大邱市長恐怕在疫苗採購上遭遇國外貿易公司詐騙；而「韓國輝瑞」也坦承，表示並未收到大邱市府購買意向書，質疑市長尋求的疫苗採購管道並非合法途徑。

►大邱自購3千萬劑疫苗遭駁回！「韓國輝瑞」聲明澄清：市長被騙了

►大邱自購疫苗內幕曝！網友直呼離譜「蠢蛋」 韓中央：市長恐遭詐欺

►大邱市自購3300萬劑疫苗 南韓政府「下令禁用」！輝瑞要查了

盛香珍、萬歲牌「堅果量販盒」 每日1包健康解饞超方便

★《宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast