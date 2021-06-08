桃園9萬產業移工明起快篩！鄭文燦曝：會先從台達電開始

▲桃園市長鄭文燦召開防疫記者會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園市政府針對外籍移工啟動「固安計畫」，防堵疫情擴散，除了前往工廠、宿舍稽查是否確實分艙分流，並輔導企業，針對9萬產業移工進行快篩。對此，市長鄭文燦今召開防疫記者會表示，明（9日）上午9點會先從台達電子廠開始篩檢。

鄭文燦說明，針對400家移工宿舍、300家工廠的分艙分流稽查作業，將於三天內完成，昨日經稽查少部分移工宿舍、工廠，仍發現有部分缺點，有企業和宿舍對分艙分流的概念還不夠清晰，因此檢查人員提供範本提醒改善，包括卡拉OK、運動器材停止使用，餐廳要改採隔屏式的個人用餐，不能有共餐情況，時間可以分流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對快篩部分，鄭文燦表示，桃園市產業移工有9萬人、家庭看護工則有2萬5000多人，明（9日）上午9時開始產業移工快篩，會先從台達電子廠進行，而桃園市13個社區快篩站則會在後天（10日）陸續啟用，協助各工廠進行篩檢作業；原則上一個快篩站由一個醫院負責，因此13個社區快篩站共有13家醫院加入，而此次設備為移動式快篩站，市府使用快篩組合屋，提供各工廠。

鄭文燦指出，廠區可能有混線現象，接受企業將本國籍移工納入篩檢計畫，也因全市雇用100人以上的企業共有141家，數量蠻龐大，市府鼓勵企業都能參加篩檢。

此外，鄭文燦表示，投入快篩站服務的13家醫院為11家責任醫院，外加桃園長庚醫院、新國民綜合醫院，觀旅局已協調三家旅館，提供醫護人員安心防疫住宿券，若不方便返家可選擇住在旅館，第一輪發2000張，第二、三輪則各發4000張，共1萬張，接下來會盡快發放，費用方面一半是由觀旅局支出，另一半則是公益團體提供。