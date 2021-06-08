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新北268家100人以上企業位於重災區！市府：8.5萬員工儘速快篩

▲新北市要求企業應用嚴謹態度做好相關防疫措施，落實員工及工作場所的衛生管理。（圖／經發局）

▲新北市要求企業應用嚴謹態度做好相關防疫措施，落實員工及工作場所的衛生管理。（圖／經發局提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新冠疫情持續嚴峻，新北市有268家100人以上企業位於高風險區重熱里，為讓員工安心、企業放心，新北市呼籲轄位於重熱區企業盡速執行「安心企業快篩計畫」。此外，為防止企業員工群聚染疫，新北市自即日起公告轄內企業應落實相關防疫措施，包括暫停開放非必要公共區域、提供個人用餐空間等措施，違者一律開罰。

依據新北市確診者疑似感染源統計，其中職場染疫比例為16.83%，顯示職場有一定程度的染疫風險，因此特別要求企業要用嚴謹態度做好相關防疫措施，加強職場防疫作為，落實員工及工作場所的衛生管理。

市長侯友宜昨日強調，企業是面對艱困的疫情，員工更是最重要的經濟尖兵。為隨時掌握疫情變化，強化緊急應變的防疫能力，最有效的方式就是進行「安心企業快篩計畫」，唯有政府與企業並肩作戰、同舟一命，才能化危機為轉機。

經發局長何怡明補充，新北市企業員工數100人以上企業有1,073家，其中有4分之1在疫情高風險的熱區中，員工約8.5萬人。因此，為提升企業防疫能力，及早發現感染病例以阻斷傳播，建議企業趕緊進行「安心企業快篩計畫」，有關企業購買使用快篩試劑之資訊，以及轉介可供採檢之社區採檢院所或醫療機構，以及協助企業佈設篩檢陽性所需隔離場所課題，以讓員工安心、企業放心。

此外，何怡明表示，自即日起企業也必須暫停開放如附屬健身房、運動中心、KTV等不必要的公共設施；員工餐廳應以外帶為優先且避免共餐，如做不到，員工餐廳也應採梅花座及格板等措施。

經發局說明，新北市目前有13家醫院可協助企業執行「安心企業快篩計畫」。此外，為瞭解企業落實防疫狀況，經發局已函請1,073家廠商自主檢查防疫措施，後續也會不定時前往稽查，如違反公告，將裁罰3千至1萬5千元，希冀企業確實配合防疫，避免群聚染疫發生。

▲新北市要求企業應用嚴謹態度做好相關防疫措施，落實員工及工作場所的衛生管理。（圖／經發局）

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