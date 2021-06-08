國軍化學兵苗栗「熱區」清消　京元電周遭社區地毯式消毒

▲國軍36化學兵群，8日上午先在京元電周遭社區巷弄，進行地毯式大消毒。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣科技廠爆發群聚染疫事件，鄰近的頭份、竹南地區人心惶惶；目前群聚感染以京元電子公司最多，本籍勞工和移工共195人確診。為此，縣府也向中央請求國軍化學兵前來協助支援「熱區」消毒工作，從8日至10日止，將在頭份、竹南地區進行大規模消毒。

陸軍10軍團指出，這次支援為36化學兵群，總共出動20名國軍弟兄及重消車、悍馬車、背式消毒機等各式裝備，由上校指揮官陳國樑率隊；上午9時先在竹南運動公園集結後出發，先針對北區通報熱區、京元電周遭頂埔里里內各村里道路進行地毯式人力消毒，竹南镇公所出動 10名人員與消毒水車等，協助引導國軍消毒及補充消毒水。

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▲▼國軍10軍團出動化學兵20名，及重消車、背式消毒機等裝備，前往熱區支援。（圖／記者黃孟珍攝）

另外，國軍車載式消毒車，則是在京元電子週邊道路、公義路（超豐電子）、竹南科學園區、竹南工業區（崎頂里）等廠區主要干道消毒。9日上午將從竹南鎮市區開始，國軍將由人力背負式消毒機台成組，由南火車站西站出發，針對竹南鎮市區人潮聚集點（火車站前、第二市場週邊道路等）、市區內巷弄及南區熱區等進行地毯式人力消毒。

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