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3級警戒再延長！台東管制營業場所停業延至28日　業者勿觸法

▲台東縣政府宣布配合中央防疫政策，三級警戒管制至6月28日，呼籲業者配合遵守勿違法受罰。（圖／記者王兆麟攝）

台東縣政府宣布配合中央防疫政策，三級警戒管制至6月28日，呼籲業者配合遵守勿違法受罰。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／台東報導

本土新冠肺炎疫情居高不下，行政院7日宣布延長全國三級警戒管制至6月28日，台東縣政府配合中央政策，縣內休閒娛樂場所、觀展觀賽場所、選物販賣機店（夾娃娃機店）及夜市等也將持續暫停營業，餐飲業全面禁止內用，改採外帶方式，違反者將依傳染病防治法處以罰鍰。

為防阻疫情傳播，縣府重申，針對縣內休閒娛樂場所等複雜、接觸頻繁且易近距離接觸等職業場所，將持續加強稽查力道，針對違法業者絕不寬貸，仍請業者與消費者落實防疫工作，一起努力讓疫情早日得到控制。

另外，全縣所有餐飲業全面禁止內用並取消共食區及試吃，改採外帶方式，包括餐廳、早餐店、小吃部、市場、便利商店、連鎖加盟店、飲料店、咖啡廳及其他相關提供現場餐飲場所等，一律改為實聯制外帶或外送，至中央流行疫情指揮中心公告解除為止。

台東縣政府再次呼籲，目前為防疫嚴峻時期，為避免群聚傳染的可能性，仍請業者、商店及民眾與縣府共同努力，遵守防疫措施，口罩戴緊、勤洗手，避免不必要的外出活動，以有效阻斷傳播鏈。

休閒娛樂場所類別：
歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容指壓按摩場所、健身休閒中心含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲、資訊休閒場所、休閒麻將館、類陪侍小吃部及其他類似場所。

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觀展觀賽場所:
展覽場、電影片映演場所（戲院、電影院）、集會堂、體育館、活動中心、展演場所（音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館）、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。

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