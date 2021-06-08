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在台遇「超暖心經歷」　日本人：感動得說不出話

 記者陳俊宏／綜合報導

日本政府提供台灣124萬劑AZ疫苗，讓台灣人感激在心頭。知名部落客Choyce分享兩名在台灣工作的日本好友，遇到的感動經歷，「台灣人的友愛，日本朋友都感動得說不出話來。」Choyce也說，真正的外交不能只靠政府，更要加上你我每個人的努力。

「在台灣工作的日本好友，居然遇到這種事？」Choyce於7日在「Choyce寫育兒、旅行與生活」臉書提到，好友豐田先生搭計程車跳表160元，他拿出200元，被司機退回100元，他充滿疑惑問「為什麼」？司機大哥豪爽地說，「謝謝日本」。

▲▼0604 101感謝日本疫苗字幕。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼台北101點燈感謝日本。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0604 101感謝日本疫苗字幕。（圖／記者黃克翔攝）

Choyce也分享另一名台日本人安田先生的感動經歷，他在住家附近水果店購物，結帳時老闆多放一顆芒果，他充滿疑惑問「為什麼」？水果店老闆也說，「謝謝日本」！

Choyce表示，台灣人的友愛，日本朋友都感動得說不出話來，謝謝台灣朋友善待在台日本人，這是最美的風景。她也說，「真正的外交不能只靠政府，更要加上你我每個人的努力，看看司機大哥與水果店大叔就知道，他們為我們示範真正的國民外交。」

▲▼0604 101感謝日本疫苗字幕。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼台北101點燈感謝日本。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0604 101感謝日本疫苗字幕。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼日航載AZ疫苗抵台。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼日本政府提供124萬劑AZ疫苗，4日運抵台灣。（圖／記者湯興漢攝、讀者提供）

▲▼日本124萬劑AZ疫苗運出機艙畫面。（圖／讀者提供）

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