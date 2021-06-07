　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖鄰居持西瓜刀追砍！　雲林男手肘見血棄車逃回家求救

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名廖姓民眾6月4日出門上班之際，在家門口突然遭鄰居拿西瓜刀砍傷，跳下機車逃進屋內，鄰居一度追上將刀伸進家中，最後嫌犯放棄攻擊離去，廖男才打119送醫。今日廖男出院向記者表示，精神異常、思覺失調幾乎是傷人犯的保護傘，希望社會能更重視被害人身陷危險的環境更應該受到保護。

▲雲林縣一名廖姓民眾在家門口突然遭鄰居拿西瓜刀砍傷，逃進屋內後幸運躲過一劫，手肘重創後留下滿地鮮血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣一名廖姓民眾在家門口突然遭鄰居拿西瓜刀砍傷，逃進屋內後幸運躲過一劫，手肘重創後留下滿地鮮血。（圖／民眾提供）

雲林縣西螺鎮一名28歲的廖先生，6月4日早上8點40分從妻子娘家出門準備上班，坐上機車後發現一名不熟識的鄰居持刀，心裡才想不對勁，刀子卻突然朝脖子砍來。廖先生受訪表示，當下知道被砍到，但不是很痛，鄰居像殺紅眼的持續揮刀，邊拿安全帽防衛邊退回家門，跟發現異狀的岳母合力關上門，也強調，如果沒有抬起手肘阻擋，一刀砍下脖子早已性命不保。

▲雲林縣一名廖姓民眾在家門口突然遭鄰居拿西瓜刀砍傷，逃進屋內後幸運躲過一劫，手肘重創後留下滿地鮮血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廖姓民眾遭砍傷，左上臂呈現15公分長、3深度的撕裂傷併肌肉斷裂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖先生心有餘悸地指出，一心只想著老婆跟四個月大的女兒還在樓上睡覺，警察來之前要守住這個門，在鄰居的西瓜刀伸進門縫之際，他趁機一腳踩住，拔不出刀的鄰居才棄械離開，當下將門鎖緊後冷靜報警叫救護車，當時傷口呈開放性裂開，肌肉組織一眼可見，止不住的鮮血流滿家門，回憶起當時景象仍讓人心生恐懼，目擊現場的岳母也嚇壞了，全身發抖。

▲雲林縣一名廖姓民眾在家門口突然遭鄰居拿西瓜刀砍傷，逃進屋內後幸運躲過一劫，手肘重創後留下滿地鮮血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廖男岳母指出當時鄰居持西瓜刀，伸入門縫長度很深，再進來些就刺到肚子了，一回想當時狀況就不自覺發抖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖先生說，據了解，最後鄰居自己返家騎車離開是到警局自首，且筆錄供稱將他誤認成國小欺負他的同學。鄰居家長在當天晚上到家裡道歉，表示孩子有精神疾病很多天沒吃藥了，已強制送醫，也承諾之後出院會送去療養院，不會再留在家裡危害街坊。

▲雲林縣一名廖姓民眾在家門口突然遭鄰居拿西瓜刀砍傷，逃進屋內後幸運躲過一劫，手肘重創後留下滿地鮮血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廖男除了手肘遭砍傷，左側第3手指及第5手指也有撕裂傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖先生接著說，同樣為人父母，能體諒沒有父母願意兒子變殺人犯，但事情真的發生，心胸再廣的人也無法原諒，萬一我運氣不好沒檔下，我的妻子、四個月大的女兒未來又該如何，現在一切只能交給台灣「不知是否真正保護被害人」的法律，只希望這次受傷的我，不是社會新聞上，又一個拿思覺失調還是精神異常當護身符而殺人免於刑責的犧牲品。

▲雲林縣一名廖姓民眾在家門口突然遭鄰居拿西瓜刀砍傷，逃進屋內後幸運躲過一劫，手肘重創後留下滿地鮮血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廖先生陳述當時狀況時仍心有餘悸，也強調，如果沒有抬起手肘阻擋，一刀砍下脖子早已性命不保。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺警方表示，警方獲報後隨即派員至案發現場，而同時間傷人嫌犯也在犯案後自行騎機車至派出所投案，值班警員聽其自述後，隨即對其限制行動，立即通知家屬到所並依法進行詢問，後因其身心因素由衛生局派員及救護車協助進行強制就醫。

▲雲林縣一名廖姓民眾在家門口突然遭鄰居拿西瓜刀砍傷，逃進屋內後幸運躲過一劫，手肘重創後留下滿地鮮血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方表示，全案依法陳報偵查隊移請雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺警分局指出，案發於上週五但被害人因傷重住院，今日出院後下午於派出所製作筆錄完成，全案將陳報偵查隊移請雲林地檢署偵辦，未來將針對轄區內，有曾獲報精神障礙患者出沒之處，進行加強巡邏，呼籲民眾如有發現可疑人事物，可撥打110通報警方協處，若覺有危險務必保持距離。

▲雲林縣一名廖姓民眾在家門口突然遭鄰居拿西瓜刀砍傷，逃進屋內後幸運躲過一劫，手肘重創後留下滿地鮮血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廖先生陳述當時狀況時仍心有餘悸，因手肘傷重住院四天才出院，醫師開出休養一個月的證明醫囑，將視自身權益向鄰居家屬提出損害賠償。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

►Her今天推出「Chloe香水」，3款可選

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►國三雲林段自小客撞護欄起火　駕駛逃生不及成焦屍

►雲林77歲阿公染疫死亡當天火化　聽不到曾孫叫「阿祖」成遺憾

►雲林首例確診死亡！一家4口染疫阿公今不治　感染源不明

►雲林怪叔叔持草刀嗆「砍幾個算幾個」　太極拳老人班「驚慌定格」


 

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

自來水爆管水柱直沖5層樓　基隆水公司：排氣閥接頭脫落

快訊／全台警察+3確診　新北警增2確診「保一總隊」首傳隊員染疫

堅守防疫崗位　警政署長暖送226份便當慰勞大安分局員警

電視台攝影師猝死廁所相驗結果出爐　檢方一原因將採集檢體查明

午後大雨！台7線桃園復興區道路坍方　雙向中斷管制警戒

恐怖鄰居持西瓜刀追砍！　雲林男手肘見血棄車逃回家求救

找醫檢師做超音波　博仁醫院員工檢舉違反《醫師法》

「只處理確診名單死者」一句話甩鍋　衛生單位叫不動警政署要查

辦案途中成焦屍！國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

自來水爆管水柱直沖5層樓　基隆水公司：排氣閥接頭脫落

快訊／全台警察+3確診　新北警增2確診「保一總隊」首傳隊員染疫

堅守防疫崗位　警政署長暖送226份便當慰勞大安分局員警

電視台攝影師猝死廁所相驗結果出爐　檢方一原因將採集檢體查明

午後大雨！台7線桃園復興區道路坍方　雙向中斷管制警戒

恐怖鄰居持西瓜刀追砍！　雲林男手肘見血棄車逃回家求救

找醫檢師做超音波　博仁醫院員工檢舉違反《醫師法》

「只處理確診名單死者」一句話甩鍋　衛生單位叫不動警政署要查

辦案途中成焦屍！國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

日正妹「4年花253萬整形」！　對比照曝光…日網傻了：錢花去哪？

貝佐斯「太空旅遊」7月成真！　座位開放競標「要價7700萬」

圓臉萌惡霸撞臉「海豹＋河馬」!　相似度笑翻爸：你住海邊？

12星座6月運勢！金牛有很好的客戶運帶來財富、射手該刪除壞朋友

三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

在家就能做「TRX懸吊訓練」！每天20分鐘　找回仙女背和蜜桃臀

葉慶元／以「原廠授權書」刁難疫苗輸入　違法無效

苦苓／小孩精力旺盛大人無法擋？困居家中可以這麼做..

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

電視台攝影師猝死廁所　相驗結果出爐

即／北市中山區驚傳夫妻在家同天猝死

拍完婚紗趕場約炮！特戰夫拋網美妻狂劈腿

新莊「億級雜貨店老闆」」遭綁撕票　主嫌竟是警察

把少女載進摩鐵！2男「1天連戰4次」下場慘了

屏東夫妻爬山遇大雨　提早折返夫竟失蹤亡

國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

阿伯不戴口罩　被勸竟拿尖錐傷人

7人半夜約聊　最少罰42萬

長腿妹頂包畫面曝！紅色小牛「全撞爛」

新北確診男不斷趴趴走　遭重罰130萬

快訊／全台警+3確診　保一總隊首傳染疫

更多熱門

相關新聞

護理師拖著疲憊身軀　持續治療病患：只能偷偷流淚

護理師拖著疲憊身軀　持續治療病患：只能偷偷流淚

新北市雙和醫院上月31日，發生3名護理師遭確診者持刀砍傷的事件，消息一出震驚全台，即便如此，雙和的護理師們頂住沉重壓力，依舊堅守崗位，並說，「苦中作樂大概是最好的形容詞…當你在抱怨時請想想，醫護人員只是想在8個小時裡喝一口水、上一次廁所，麻煩待在家裡好好做好防疫」。

高雄醋男約談判劃傷人濺血　女友扯是「跌倒受傷」

高雄醋男約談判劃傷人濺血　女友扯是「跌倒受傷」

護理師神經慘斷！他曝「女友可能也被砍」網哭了

護理師神經慘斷！他曝「女友可能也被砍」網哭了

女童遭姦殺呼救　「鄰居冷漠」成幫兇

女童遭姦殺呼救　「鄰居冷漠」成幫兇

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

關鍵字：

精神障礙患者，砍人西瓜刀鄰居砍傷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面