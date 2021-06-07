恐怖鄰居持西瓜刀追砍！　雲林男手肘見血棄車逃回家求救

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名廖姓民眾6月4日出門上班之際，在家門口突然遭鄰居拿西瓜刀砍傷，跳下機車逃進屋內，鄰居一度追上將刀伸進家中，最後嫌犯放棄攻擊離去，廖男才打119送醫。今日廖男出院向記者表示，精神異常、思覺失調幾乎是傷人犯的保護傘，希望社會能更重視被害人身陷危險的環境更應該受到保護。

▲雲林縣一名廖姓民眾在家門口突然遭鄰居拿西瓜刀砍傷，逃進屋內後幸運躲過一劫，手肘重創後留下滿地鮮血。（圖／民眾提供）

雲林縣西螺鎮一名28歲的廖先生，6月4日早上8點40分從妻子娘家出門準備上班，坐上機車後發現一名不熟識的鄰居持刀，心裡才想不對勁，刀子卻突然朝脖子砍來。廖先生受訪表示，當下知道被砍到，但不是很痛，鄰居像殺紅眼的持續揮刀，邊拿安全帽防衛邊退回家門，跟發現異狀的岳母合力關上門，也強調，如果沒有抬起手肘阻擋，一刀砍下脖子早已性命不保。

▲廖姓民眾遭砍傷，左上臂呈現15公分長、3深度的撕裂傷併肌肉斷裂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖先生心有餘悸地指出，一心只想著老婆跟四個月大的女兒還在樓上睡覺，警察來之前要守住這個門，在鄰居的西瓜刀伸進門縫之際，他趁機一腳踩住，拔不出刀的鄰居才棄械離開，當下將門鎖緊後冷靜報警叫救護車，當時傷口呈開放性裂開，肌肉組織一眼可見，止不住的鮮血流滿家門，回憶起當時景象仍讓人心生恐懼，目擊現場的岳母也嚇壞了，全身發抖。

▲廖男岳母指出當時鄰居持西瓜刀，伸入門縫長度很深，再進來些就刺到肚子了，一回想當時狀況就不自覺發抖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖先生說，據了解，最後鄰居自己返家騎車離開是到警局自首，且筆錄供稱將他誤認成國小欺負他的同學。鄰居家長在當天晚上到家裡道歉，表示孩子有精神疾病很多天沒吃藥了，已強制送醫，也承諾之後出院會送去療養院，不會再留在家裡危害街坊。

▲廖男除了手肘遭砍傷，左側第3手指及第5手指也有撕裂傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖先生接著說，同樣為人父母，能體諒沒有父母願意兒子變殺人犯，但事情真的發生，心胸再廣的人也無法原諒，萬一我運氣不好沒檔下，我的妻子、四個月大的女兒未來又該如何，現在一切只能交給台灣「不知是否真正保護被害人」的法律，只希望這次受傷的我，不是社會新聞上，又一個拿思覺失調還是精神異常當護身符而殺人免於刑責的犧牲品。

▲廖先生陳述當時狀況時仍心有餘悸，也強調，如果沒有抬起手肘阻擋，一刀砍下脖子早已性命不保。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺警方表示，警方獲報後隨即派員至案發現場，而同時間傷人嫌犯也在犯案後自行騎機車至派出所投案，值班警員聽其自述後，隨即對其限制行動，立即通知家屬到所並依法進行詢問，後因其身心因素由衛生局派員及救護車協助進行強制就醫。

▲警方表示，全案依法陳報偵查隊移請雲林地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺警分局指出，案發於上週五但被害人因傷重住院，今日出院後下午於派出所製作筆錄完成，全案將陳報偵查隊移請雲林地檢署偵辦，未來將針對轄區內，有曾獲報精神障礙患者出沒之處，進行加強巡邏，呼籲民眾如有發現可疑人事物，可撥打110通報警方協處，若覺有危險務必保持距離。

▲廖先生陳述當時狀況時仍心有餘悸，因手肘傷重住院四天才出院，醫師開出休養一個月的證明醫囑，將視自身權益向鄰居家屬提出損害賠償。（圖／記者蔡佩旻攝）



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