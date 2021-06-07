國三雲林段自小客撞護欄起火　駕駛逃生不及成焦屍

▲雲林縣消防局今日下午1點12分獲報，國道三號南下270公里處近古坑鄉路段，發生一部自小客車疑似自撞護欄，停在路肩處起火燃燒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國道三號南下270公里處近雲林古坑鄉路段，7日下午發生火燒車案件，雲林縣消防局獲報到廠未發現有駕駛在現場，迅速將火勢撲滅，經查經確認駕駛未逃出，已不幸成焦屍。據了解，初步判斷該車為自撞護欄，詳細起火原因及駕駛身分待警方及火調人員進一步調查。

雲林縣消防局今日下午1點12分獲報，國道三號南下270公里處近古坑鄉路段，發生一部自小客車疑似自撞護欄，停在路肩處起火燃燒，由於車輛已全面燃燒，報案人無法確定是否有人受困，消防局獲報派遣古坑11.91前往搶救出動2車4人，由沈小隊長指揮搶救。

▲消防人員雖於2分鐘內將火勢控制，僅用10分鐘順利撲滅大火，但隨後進行人員搜索，最終在駕駛座發現駕駛已成焦屍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局指出，消防人員趕抵國道三號古坑段事故現場搶救，車輛已陷入火海，且現場火勢燃燒猛烈，消防人員雖於2分鐘內將火勢控制，僅用10分鐘順利撲滅大火，但隨後進行人員搜索，最終在駕駛座發現駕駛已成焦屍，疑似因來不及逃生，詳細起火原因及駕駛身分待警方及火調人員進一步調查。

▲消防人員雖於2分鐘內將火勢控制，僅用10分鐘順利撲滅大火，但隨後進行人員搜索，最終在駕駛座發現駕駛已成焦屍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）





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