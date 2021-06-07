確診數降「不是疫情反轉」！台大教授1圖曝真相：跟一週前沒差別

▲台大助理教授徐丞志認為，確診個案數下降並非疫情反轉，只是篩檢人數下滑。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣本土確診累積已破萬例，今（7）上午行政院長蘇貞昌拍板宣布，確定三級警戒延長至6/28，同時學生停課至暑假。下午指揮中心記者會公布再新增211例確診病例，無校正回歸，另有26人死亡。對於染疫數下降， 台大化學系助理教授徐丞志認為，「這並不是疫情反轉」，透露背後可能原因，情勢跟一週前比較來並無差別。

今日新增的211本土確診，個案分布地區以新北市82例最多，其次為臺北市60例，苗栗縣45例，彰化縣8例，新竹市、桃園市、澎湖縣及基隆市各3例，宜蘭縣、嘉義縣、屏東縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市69例中，64例為已知感染源，1例有萬華區活動史，4例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

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指揮官陳時中也在記者會中指出，今日報告病例數較少，不排除是週六、日篩檢數目較低。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

台大化學系助理教授徐丞志隨後也在臉書分享總陽性率與單日檢驗陽性率趨勢圖，指出今日確診數看起來比前幾天少了一半，「但這並不是疫情反轉，而是因為昨天只驗了14000 例」，僅為上週平均值的一半，因此若以單日檢驗陽性率看來，情勢跟一個禮拜前相比「是沒有什麼差別的」，他相信這也是三級延長的主要原因。

徐丞志說，反觀死亡人數未見削減，過去5天平均每日死亡人數已達26人，反推可能有許多潛藏感染者未被驗出，「這點才是最需要擔心的」。他也在文末提出質疑，「話說政府什麼時候要改成公布檢驗陽性率，而不是只報告單日新增確診數啊？」