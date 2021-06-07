月收入10幾萬還能爽領紓困金　陳時中回應：會再檢討認定條件

記者黃凱翊／綜合報導

行政院紓困4.0補助今（4日）開始發放，凡去年申請過且符合資格的民眾，紓困金將自動轉入帳戶。但卻有民眾在網路上爆料，有人收入明明不錯，卻還能領到紓困金，質疑認定需要紓困的條件要再調整，對此，陳時中回應了。

▲中央流行疫情指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

有民眾在網路上爆料，同事的老婆收到3萬元紓困金，但明明老婆家中兄弟姊妹六人各自經營早餐店，且每月都有10幾萬的收入，但由於去年曾申請過紓困金，所以在今天仍收到了3萬元補助，但明明此次早餐店並沒有疫情影響，質疑紓困金的認定規則太過寬鬆。

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對此陳時中回應，有些紓困認定條件並不是那麼的完整，會再做檢討，若民眾發現相關情形都可來反映。

行政院的「1988紓困振興專區」已在政院的官方網站上架，7日將啟動各項線上申請作業。其中，民眾只要符合「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」的條件，即可依照投保薪資領取到紓困金。

其中，勞動部辦理的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」於7日起開放網路線上登錄帳號，勞工可以持續登錄到7月5日，本年度擴大適用的85萬名自營作業者將開始上網登錄。

▲勞動部公布自營作業者及無一定雇主勞工補貼措施。（圖／勞動部提供）

自營業者、無一定雇主勞工生活補貼申請資格：

1.需具中華民國國籍

2.110年4月30日已於職業工會參加勞工保險

3.108年度個人各類所得總額未達新台幣40萬8千元

4.未請領其他機關鎖定性質相同的補助、補貼或津貼

勞動部呼籲勞工，如果本身沒有急迫需求，建議可以過幾天再登錄，讓有需要勞工朋友可以先行使用，只要在7月5日前成功上傳，領取補貼的權益都一樣，不會因為晚一點傳帳號登錄而影響，「晚幾天登錄，網路不塞車，權益不受損。」

據了解，去年有規定月投保薪資需在2萬4千元以下，而今年則是放寬，如果月投保薪資超過2萬4千元者，將發給1萬元；月投保薪資在2萬4千元以下者，發給3萬元，只要是去年申請合格者將自4日起直接核撥至勞工帳戶，預計將有185萬自營作業勞工受惠。

至於去年沒有申請成功者或是今年才開始加入職業工會者，明（7）日起至7月5日，可至勞保局官網登入進行線上申請，這次的申請以及查詢核發進度皆配合防疫政策改用線上登錄申請。