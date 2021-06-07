LIVE／北市今增60例！高中以下期末考取消筆試　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

全台三級警戒延長至6月28日，中央流行疫情指揮中心7日公布，國內新增211例本土確診，以新北市82例最多，其次為台北市60例，並新增26例死亡。台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊出席，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增211例本土病例，為106例男性、105例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於年5月21日至6月6日。

指揮中心指出，個案分布地區以新北市82例最多，其次為台北市60例，苗栗縣45例，彰化縣8例，新竹市、桃園市、澎湖縣及基隆市各3例，宜蘭縣、嘉義縣、屏東縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市69例中，64例為已知感染源，1例有萬華區活動史，4例關聯不明。

指揮中心說明，新增26例死亡個案，共計為男性20位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月2日，確診日介於5月12日至6月5日，死亡日介於5月31日至6月6日。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊和相關局處首長出席，並對三級警戒延長、學生停課至暑假因應作為、莫德納疫苗配發與施打對象、北市大型接種站等問題進行回應。

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）