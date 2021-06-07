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突然歸零？網狂問「今天怎麼沒有校正回歸」　陳時中曝解答

記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎疫情尚未趨緩，中央流行疫情指揮中心稍早公布，今（7）日再新增211例本土確診病例、3例境外移入。自5月22日以來，每天都有校正回歸個案，但是今天卻沒有公布，就有網友好奇，為什麼「今天沒有校正回歸？」貼文一出，引發網友熱議，事實上，指揮官陳時中昨天就曾解答。

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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有網友在PTT的Gossiping板上，以「今天沒有校正回歸」為題發文，提到今日本土個案新增211例，疫情似乎稍稍趨緩，而當他一如既往的想了解校正回歸數量時，卻發現今天沒有公布，是已經校正完了、不塞車了嗎？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「昨天就說不再公布的樣子」、「所以現在校正回歸都直接加上去但不公布囉？不然怎麼可能昨天還有，今天直接歸零」、「所以那些數字咧」、「現在沒塞車，以後會不會塞不知道」。

事實上，5月22日起開始宣布校正回歸個案主要是因為篩檢爆量，導致塞車，陳時中昨日表示，以前確診數據是抓2天來當成當天個案，但這樣會有點失真，前段時間需要校正回歸的數量很多，但近來已經整理得差不多，之後會用當天公布案件往回推3天，數據就會比較穩定，7日就將校正回歸數目歸到最小，之後也就不需要再做報告。

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