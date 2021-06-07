用漱口水可降9成新冠病毒量？張上淳：對口腔內病毒或許有幫助

記者黃凱翊／綜合報導

日前國外醫學期刊中，有一篇針對漱口水跟新冠病毒之間的抗發炎效果和臨床試驗研究文章，裡頭提到漱口水可以降低咽喉中的病毒量高達9成，呼籲大家可以多使用漱口水來降低病毒擴散。對此，張上淳回應，靠漱口來減少口腔裡的病毒或許有些幫助，但新冠病毒感染後，整個上下呼吸道都會充滿病毒，是否能達到效果要再需要更多實證資料才能判斷。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

《European Archives of Oto-Rhino-Laryngology》（歐洲耳鼻喉期刊）在5月22日出刊的內容當中，其中有一篇研究《漱口水對於新冠肺炎病毒的抗發炎效果和臨床實驗研究》提到，他們以34位新冠肺炎患者為對象，患者用漱口水來漱口1分鐘之後，可將咽喉部的病毒載量降低約90%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究中以漱口後的初期、2 小時、4 小時和 6 小時等時間點，分別對 5 名患者的病毒載量進行了採樣，發現病毒的數量得需要大約 6 小時才能恢復到初始病毒載量。另外也有發現高傳染性患者在6個小時左右能夠恢復病毒量，而傳染性較低的患者在漱口後 6 小時無法恢復最初的傳染性。所以研究認為漱口水特別是對於初始 Ct 值在25到30的患者，用漱口液治療在減少新冠肺炎傳播方面最有效。這也就是說是在「無症狀感染期」或是「感染初期」的時候是有用的。

對此專家諮詢小組召集人張上淳表示，若是靠一天幾次漱口希望將口腔內的病毒減少，也許會有幫助，但漱口很難漱到喉嚨部位，而新冠病毒感染後，病患的整個呼吸道包含上呼吸道及下呼吸道，都會充斥病毒，如此一來漱口是否能達到效果他保持存疑，認為需要更多實證資料才能來證實漱口是否有用。