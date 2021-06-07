家樂福、頂好超市「暫停24小時營業」延長至6／28　2量販店跟進

▲家樂福、頂好超市暫停24小時營業時間延長實施。（圖／記者姜國輝攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情尚未趨緩，行政院今（7）日宣布全台3級防疫警戒延長至6月28日，同時再次呼籲民眾減少外出，儘量待在家做好防疫工作。家樂福日前針對全台家樂福超市、頂好超市祭出「暫停24小時營業」防疫規定，另有2家24小時營業之量販店也調整營業時間，稍早宣布同步延長至6月28日。

因應3級防疫警戒延長，家樂福宣布全台包括家樂福超市、頂好超市原暫停24小時營業之門市持續延長至6月28日，僅開放每日上午7時至晚上10時止營業，而2家24小時營業量販店包括桂林店、蘆洲店也暫停全天開門，其中，桂林店自上午8時至晚上11時營業、蘆洲店則為上午8時至凌晨3時營業，並視疫情狀況再做調整。

另，家樂福目前全門市包括量販、超市、頂好超市、Jason’s分店暫停試吃外也實施「簡訊實聯制」，只要掃描QR Code花費5秒即可入店；館內公共區域也祭出相關管制，其中，量販店關閉店內用餐區、顧客休息區、飲水機、會員免費咖啡、閱讀區、磨豆機、遊戲區及遊戲機、按摩椅；超市同暫停開放店內用餐區、顧客休息區、廁所、飲水機、磨豆機；而頂好超市也不提供店內用餐區、顧客休息區及廁所使用。

▲愛買量販目前關閉即食區。（圖／記者蕭筠攝）

除外，另一量販店愛買目前全台門市也關閉即食區，全數改為外帶，兒童遊戲區同步不開放，人多時採人流管制，試吃則全數暫停；全門市維持「實聯制」登記，凡進入門市之消費者皆須留下姓名、聯絡方式及同行人數，除可手寫外也可用手機掃描QR Code填寫資料。

百憂姐駕到！訂閱《痛痛飛走了》，用聲音解決身心痛點～