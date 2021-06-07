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快訊／教育部宣布：大學指考延至7／28日

記者許展溢／台北報導

全台三級警戒延長至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，教育部長潘文忠下午出席中央流行疫情指揮中心記者會宣布，指考延期至7月28日。

教育部說明，停止到校延長至7/月2日、成績評量採彈性多元、招生報到不親自到場、指考延期至7月28 日(三)。全國各級學校和公私立幼兒園停止到校上課，延長至7月2日（五），兒童課照中心及補習班則請學生停止前往，在家學習，延長至7月2（五）。

▲▼高中以下學校停課兩周,線上教學,遠端學習,空蕩校園,無人班級。（圖／記者周宸亘攝）

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▲全國各級學校隨三級警戒延長至6月28日，停課至暑假。（圖／記者周宸亘攝）

至於延長停止到校上課期間，教育部表示，將持續提供線上教學資源、學校（含幼兒園）照顧支援，線上教學疑問可加入臉書社團「台灣線上同步教學社群」。高中以下學校學業成績評量採從寬認定原則，以彈性、 多元方式進行，評量調整方式同年級、 同科目應具一致性。高中以下學校招生及新生報到線上、傳真、郵寄或電話等通訊方式辦理為原則避免親自到場辦理。

大家關心的指考，潘文忠說，延期至7月28日（三）至7月30日（五）辦理，會以最高防疫規格進行以下試務規劃：

1、調降每間試場人數至20人。

2、確保考生間距達1.5公尺以上。

3、試務人員優先施打疫苗，提高防疫規格。

潘文忠也特別提到，謝謝指揮中心讓參與幫忙的指考試務人員優先施打疫苗，也增加各項防疫措施準備，這部分希望7月底疫情能夠舒緩，也已做了最高規格防疫準備，希望幫忙這屆4萬多的考生要進入大學的指考。另外，潘文忠說，原本預定111年的學測試辦考試會取消，大考中心原來所要進行試考的紙本練習卷會在8月底送到學校，讓學生仍然可做有關111學年度學測的練習。

▲▼三級警戒延長至6/28，教育相關措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼三級警戒延長至6/28，教育相關措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼三級警戒延長至6/28，教育相關措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼三級警戒延長至6/28，教育相關措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼三級警戒延長至6/28，教育相關措施。（圖／指揮中心提供）

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