入口縮減、駐點稽查　桃園50個傳統市場實施「加強版」分流計劃

▲市長鄭文燦宣布，市轄50個傳統市場實施「加強版」分流。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦7日於市府防疫會報宣布，即日起針對市轄50個傳統市場，實施「加強版」的分流計劃，由市府相關單位於進出各傳統市場，以阻隔板、護欄把出入口縮減，並由警察局、經發局和各區公所成立「傳統市場稽查小組」派專人駐點稽查，希望早市、黃昏市都要納入，讓民眾在傳統市場避免群聚，杜絕防疫破口。

▲各市場自治會配合市府進行人潮分流，落實防疫政策。（圖／市府提供）

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因應疫情持續延燒，桃園市於6月1日起，由市府相關單位成立「傳統市場專案小組」，於市轄的50個公民營傳統市場，針對「實聯制、戴口罩、禁內用、不群聚」四個重點，進行宣導與稽查，要求民眾配合身分證尾數進行分流，禮拜二、四、六由身分證尾數為雙數(0、2、4、6、8)民眾上市場採買，禮拜三、五、日則供身分證尾數單數(1、3、5、7、9)民眾採買。

經發局表示，桃園市各公民有市場皆已完成身分證分流相關告示，各市場自治會亦配合市府進行人潮分流，落實防疫政策，也呼籲上市場的採買民眾自主分流，縮短採購時間、一次購足，減少群聚可能性，目前各市場採買人數已大幅下降。

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