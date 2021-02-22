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桃園居家隔離人數22日午夜後歸零　3/1起解除部桃相關防疫限制

▲桃園將解除部桃相關防疫限制

▲桃園市府防疫專案會議，討論解除部桃相關防疫限制。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦22日下午於市府防疫專案會議表示，部立桃園醫院感染事件落幕，部桃復原計畫亦啟動完成，隨著居家隔離人數即將歸零，自3月1日起解除因應部桃事件所加嚴的防疫限制，期盼桃園恢復健康的防疫生活；另外，預告桃園3、4月將陸續推出各種旅遊及消費振興計畫，歡迎民眾安心來桃園旅遊消費。

▲桃園將解除部桃相關防疫限制

▲桃園市府防疫專案會議。（圖／市府提供）

衛生局長王文彥表示，部桃醫院感染事件最後4個居家隔離者，將於22午夜12時隔離期滿，明日起桃園居家隔離人數將歸零；因應疫情趨緩，全市22處失智社區服務據點，以及衛生所社區整合性預防保健篩檢服務，自3月1日起將恢復運作，而醫院探病陪病限制是否開放，將於2月25日急救責任醫院聯防會議討論後決議。

▲桃園將解除部桃相關防疫限制

▲市議員黃婉如於市議會臨時會，關切何時解除部桃相關防疫限制。（圖／市議會提供）

社會局長鄭貴華表示，社區照顧關懷據點暨巷弄長照站、市民（社區）活動中心等據點，已將各據點清冊提供給環保局，完成消毒後亦會在3月1日起恢復服務並開放外借；針對各關懷據點共餐服務的部分，已加強宣導需注意通風、採取梅花座、避免面對面用餐及用餐時交談等，如無法維持社交距離者，則可彈性採取讓長者打包回家用餐的方式；此外，老人文康中心、人民團體、老人會、社區發展協會及長青學苑等補助活動，3月1日起也會開始受理申請並恢復活動辦理。

隨著部桃專案解除，桃園各區里關懷據點、社大課程以及春酒宴等活動，何時解封？市議員黃婉如22日上午於市議會臨時會，進行市府衛生局專案報告中，質問衛生局長王文彥，要求說明，讓市民朋友逐漸恢復正常作習。

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