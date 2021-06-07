顏志發、黃崑虎串連力挺國產疫苗　3天破2000人連署

▲總統府國策顧問顏志發。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國內本土疫情持續肆虐，近日美國、日本相繼援助疫苗，稍解疫苗遲未到貨的燃眉之急；不過，國民黨仍不斷質疑國產疫苗。對此，國際獅子會300A2區第16屆總監、國策顧問顏志發和台灣之友會創辦人黃崑虎等人發起「挽起袖子顧台灣」連署，表達在國內疫苗公司二次實驗解盲之後，如果成績合格，願意施打國產疫苗，且在短短3日內，已獲得超過2000份連署。

「3461地區扶輪前總監顧問協會」3日發起「挽起袖子顧台灣」連署指出，自己的生命自己保護，自己的國家自己照顧，在國內疫苗公司二次實驗解盲之後，如果成績合格，他們願意施打國產疫苗，促進台灣達成群體免疫。

在發起人名單方面，包括顏志發、黃崑虎、元吉聯合診所醫師王茂雄、和大工業董事長沈國榮、 台北歌劇劇場藝術總監曾道雄、新民高中董事長劉昭惠、員林何醫院院長何黎星、金陵山宗教園區創建人湯文萬、光纖電腦科技股份有限公司創辦人張光瑤。

另外還有，前中華扶輪教育基金會董事長林士珍、李兆祥律師事務所律師李兆祥、寶田農工企業有限公司負責人林瑞棟、大新罐頭食品廠股份有限公司董事長吳忠光、李綜合醫院創辦人李順安、盟衛橡膠手套股份有限公司董事長顧清正、吉第開發股份有限公司負責人陳福振、永信李天德醫藥基金會董事長李芳裕。

此外，包括潤華貿易有限公司總經理賴光雄、邱牙科醫院院長邱世文、久裕集團總裁陳俊雄、童綜合醫院副董事長童瑞龍、明通製藥有限公司董事長張光雄、國立陽明交通大學機械工程學系特聘教授吳宗信等人。

▲前國策顧問黃崑虎。（資料照／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些新聞...

►124萬劑日本AZ疫苗 蘇貞昌下令各縣市造冊「75歲↑優先打」

►美國參議員宣布贈台75萬劑疫苗：「Love from America」

►美國援贈75萬疫苗可能廠牌曝光！ 政府高層事前都不知確切數量



► 更多關於新冠疫情