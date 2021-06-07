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美貿易代表戴琪：美中貿易關係存在「嚴重失衡」

▲▼美國貿易代表戴琪。（圖／路透）

▲美國貿易代表戴琪。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

全球兩大經濟體美國與中國之間的貿易糾紛仍未平息。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）5日受訪時透露，雙邊關係存在嚴重失衡（significant imbalance），隨著時間推移，美國經濟受到損害，而拜登政府致力於恢復平衡。

面對記者們提問「美國是否持續實施美中第一階段貿易協議及對中國進口商品課徵關稅」，戴琪直言，這段貿易關係存在部分不健全，且隨著時間推移，已在某些非常重要的地方損害美國經濟，「這是嚴重失衡的貿易關係」。

戴琪進一步說明，這關係到貿易表現，以及對彼此市場所提供的機會及開放程度，「美國致力於盡一切所能，使美中貿易關係恢復平衡」。

彭博指出，在上述言論發表之際，美中似乎正在加強經濟方面討論，但儘管中方表示，中國國務院副總理劉鶴和戴琪等人的通話意味著雙方重啟交流，但並無公開跡象表明，美中在關稅或其他經濟議題的討論取得進展。

文中提到，美國政府現正評估其對中國的立場，並沒有對前總統川普政策做出重大變更。然而對於拜登政府政策未來走向，如今已有越來越多跡象可供觀察，像是白宮亞洲事務最高官員上月曾說，美國正進入與中國激烈競爭的時期。

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