糗！賀錦麗上任後首出訪　空軍二號起飛30分鐘就「故障返航」

▲賀錦麗6日首度出訪，第一站前往瓜地馬拉。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）6日執行上任後的首次出訪行程，然而原本預計前往南美洲的專機卻在飛行途中發生故障，因此緊急返回空軍基地，在更換飛機後重新啟程。她的發言人桑德斯（Symone Sanders）隨後則表示，這只是技術問題，並沒有重大的安全問題。

根據CNN報導，賀錦麗所搭乘的空軍二號（Air Force Two）6日出發飛往瓜地馬拉，然而起飛才過30分鐘就因「技術性問題」返回位於華盛頓郊外的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）。據悉，賀錦麗搭乘的專機在起飛後不久，便發出不正常噪音，因此才會臨時降落。

▲賀錦麗8日將啟程前往墨西哥。（圖／達志影像）



賀錦麗的座機在下午3時左右返回空軍基地，她下機時豎起大拇指並稱，「我很好，我很好。我們都禱告了，一切都好。」她在下午4時19分搭上了另一架空軍二號，而飛機也很快起飛。據悉，賀錦麗的行程因為這個小插曲延誤了2小時。

賀錦麗將出訪瓜地馬拉與墨西哥，這是她當選副總統後的首次出訪。目前她已經順利抵達瓜地馬拉，預計8日前往墨西哥。她的發言人桑德斯表示，這次的延誤只是技術問題，並沒有涉及重大的飛安問題。

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