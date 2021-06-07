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政院「紓困專網」上架！自營紓困7日申請…一度排到800多分鐘

記者閔文昱／綜合報導

行政院的「1988紓困振興專區」已在政院的官方網站上架，7日將啟動各項線上申請作業。其中，民眾只要符合「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」的條件，即可依照投保薪資領取到紓困金，不過系統還尚未正式啟用，6日晚間排隊時間已長達800多分鐘。

▲行政院的「1988紓困振興專區」上架。（圖／翻攝自行政院1988紓困振興專區）

▲行政院的「1988紓困振興專區」上架。（圖／翻攝自行政院1988紓困振興專區）

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新冠肺炎疫情延燒，全國進入三級防疫警戒全力防堵傳染；由於國人大量減少出門，重創全國經濟、產業，政院在日前通過紓困4.0，盼藉此提振內需市場，協助受影響店家度過難關。對此，行政院的「1988紓困振興專區」已在政院的官方網站上架，整合各部會所提供的個人與家庭、企業及團體等相關紓困資訊。

其中，勞動部辦理的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」於7日起開放網路線上登錄帳號，勞工可以持續登錄到7月5日，本年度擴大適用的85萬名自營作業者將開始上網登錄。

自營業者、無一定雇主勞工生活補貼申請資格：

1.需具中華民國國籍
2.110年4月30日已於職業工會參加勞工保險
3.108年度個人各類所得總額未達新台幣40萬8千元
4.未請領其他機關鎖定性質相同的補助、補貼或津貼

▲▼勞動部公布自營作業者及無一定雇主勞工補貼措施。（圖／勞動部提供）

▲勞動部公布自營作業者及無一定雇主勞工補貼措施。（圖／勞動部提供）

勞動部預計，7日網路流量將會最高，系統已經設定排隊功能啟動，讓大家知道可以上網登錄時間。另外也呼籲勞工，如果本身沒有急迫需求，建議可以過幾天再登錄，讓有需要勞工朋友可以先行使用，只要在7月5日前成功上傳，領取補貼的權益都一樣，不會因為晚一點傳帳號登錄而影響，「晚幾天登錄，網路不塞車，權益不受損。」

據了解，去年有規定月投保薪資需在2萬4千元以下，而今年則是放寬，如果月投保薪資超過2萬4千元者，將發給1萬元；月投保薪資在2萬4千元以下者，發給3萬元，只要是去年申請合格者將自4日起直接核撥至勞工帳戶，預計將有185萬自營作業勞工受惠。

至於去年沒有申請成功者或是今年才開始加入職業工會者，明（7）日起至7月5日，可至勞保局官網登入進行線上申請，這次的申請以及查詢核發進度皆配合防疫政策改用線上登錄申請。

▲網站大塞車。（圖／翻攝自勞保局網站）

▲網站大塞車。（圖／翻攝自勞保局網站）

行政院發言人羅秉成表示，7日將啟動各項線上申請作業，院長也交代行政院李孟諺秘書長與國發會龔明鑫主委，確定好各部會入口網站的準備工作，以及各項紓困服務專線人員的訓練、網站流量的掌握等，讓今年的紓困申請能夠大幅降低臨櫃人員的行政負擔。

羅秉成強調，在疫情期間，為避免群聚的感染風險，非有急迫的必要，請勿外出臨櫃辦理申請或領款刷摺，以保護自己及他人的健康。

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