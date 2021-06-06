「全台降雨持續」鋒面再灌1天　一張圖秒懂一周天氣變化

記者趙蔡州／綜合報導

台灣受惠彩雲颱風及梅雨鋒面，使水情吃緊的中、南部地區解渴，根據中央氣象局統計資料，自4日（周五）至今已經有7縣市降雨量突破400毫米。氣象局表示，鋒面7日結構減弱且會逐漸北移，全台仍易有短延時強降雨、局部大雨發生的機率，不過降雨強度及範圍會有所減少。

▲鋒面北移仍全台有雨，一張圖看懂一周天氣變化。（圖／記者林敬旻攝）

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氣象局表示，鋒面7日（周一）仍在台灣上空，結構減弱並逐漸北移，降雨情形相較周末緩和，但各地天氣仍不穩定，預計中南部、東半部仍會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有短暫陣雨，清晨中南部沿海地區及午後各地山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率。

▲氣象局一張圖讓你看懂一周天氣變化。（圖／氣象局）

氣象局說，周二至周四（8日至10日）鋒面北移、稍遠離臺灣，南部及東半部地區仍有些水氣，可能會有局部短暫陣雨或雷雨發生，但其餘各地逐漸恢復成多雲、有局部午後短暫雷陣雨的天氣形態，南部地區及各山區有局部大雨發生的機率。

▲台灣4日至6日下午的降雨情況。（圖／氣象局）

周五至下周日（11日至13日）東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，高溫上升。未來一周後期（約18日起）南海至菲律賓東方海面轉為低壓槽環境，屆時會有利熱帶系統發展，然其生成位置及消長有不確定性，對台灣附近天氣有何影響，待持續觀察。

儘管颱風及梅雨鋒面接力，使水情吃緊的中、南部地區解渴，但若要徹底解決缺水危機，恐怕仍有所不足。氣象局長鄭明典就表示，「對德基集水區的雨量還有點擔心，後續還要關心」、「根據氣象資料上看，未來主要還是要靠午後對流撐一下，然後就是要等颱風了」。