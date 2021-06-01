網爆台大也鬧物資荒！惡劣病患「大小便在床上」：醫護快崩潰

▲雙北地區防疫物資吃緊。（圖／記者李毓康攝）

實習記者高琳景／綜合報導

日前北部醫學中心有醫師出面爆料「防疫物資不足」，甚至院內每人只發2個N95口罩被迫重複使用。現在又傳出連台大醫院也出現醫護人力和物資短缺問題，院方要醫護私下募資，或打電話問企業要贊助 ，甚至是自己去團購，讓醫護人員壓力倍增。

一名網友在PTT發文爆卦，表示家中有人在當護理師，而這段時間聽他們講的事情真的很傻眼。不僅護理師人力不足、院內案例增加、物資不足、惡劣病患甚至高風險環境，讓醫護人員吃不消。

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其中在物資方面，醫院收了一堆確診病患，但卻被告知「沒有面罩、沒有隔離衣」，甚至還要護理師沒事時拿塑膠空白投影片和熱熔槍加工做面罩。而隔離衣還是最陽春被誤認為雨衣的半件式，下半身和背後一點防護都沒有；甚至要下面的人去募資，打電話問有沒有企業要贊助，還要自己或其他單位的同事團購。

更讓人頭痛的是，少部分惡劣病患好手好腳以為來住安養院，手機沒電不會自己充，甚至還大小便在床上，直呼「這些病患還有攻擊性，上新聞的只是個案，但只有這一兩個嗎？」

另外，因確診人數暴增，有越來越多樓層被改為專責病房，但還有單位根本沒有隔門做防護，一進單位就是紅區，讓護理師在單位紅區連水都不敢喝，痛批「這些只是看到的冰山一角，真的不要坐辦公室，有沒有下來看看現況才是真的。」

▲網友指目前台大醫護們的工作環境非常艱苦。（圖／記者屠惠剛攝）

不少網友看到文章後，紛紛幫高調「他們第一線，一定最知道人力有多吃緊」、「加油，醫護人員辛苦了」、「一線的天天看到CDC講官話真的會氣死」。但也有網友反諷表示，「請貴醫院自己掌控好物資，我們數據顯示充足」、「自己把病床數*2啦，不要讓人家教」、「中央說醫療量能還夠，你敢嘴？」

不過對於有醫院頻傳物資短缺問題，在今（1）日中央疫情指揮中心記者會中，陳時中再次強調物資充足，且將由中央統一發配物資。