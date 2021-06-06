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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌稱編40億預算「全台免費接種」　柯文哲：此時還要搶功很怪

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲5日宣布，為了讓接種速率更快，在北市打新冠肺炎疫苗免費；但中央緊急於晚間宣布，政院已編列40億元預算，6月7日起全民都可免費施打疫苗，遭外界質疑北市「收割」。對此，台北市長柯文哲表示，現在把事情做好就好，此時還要搶功很奇怪。

面對北市疫情仍嚴峻，台北市政府6日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對市場採「身分證字號尾數分流」、美國3名參議員快閃訪台宣布提供75萬劑疫苗、全台免費施打新冠疫苗等事件做說明。

關於柯文哲5日宣布，台北市民免費施打疫苗，結果行政院長蘇貞昌卻稱，早就編列40億預算支應，讓接種疫苗民眾免掛號費，這部分全台人民一致，並非只有台北市民，使台北市政府被挨批「收割」。

對此，柯文哲表示，中央編列的預算公文沒給他們，「我們當然是不曉得」，預算是一回事，其實政治核心是執行力，老實講「我看他5日到6日變來變去」，在台北市不論是公費或自費都通通免費，不應當身份別不一樣，現在打不用錢、以後打要錢，北市策略就是，只要是台北市民，是台北市政府照顧的對象，不管現在還是未來都不用收錢。

柯文哲說，自己會有此政策，是因為實際到第一線視察打疫苗狀況，發現免費做、用人頭費付給施打單位，會簡化很多行政程序，並加速流程、減少市民負擔，「我倒覺得這樣啦！把事情做好就好，到這個時候還要去搶功，我覺得很奇怪。」

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊。（圖／北市府提供）

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