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快訊／美國提供75萬劑疫苗　柯文哲「謝謝」：但要考慮量夠不夠

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心6日公布，新增335例本土確診，以及8例校正回歸，總計343例，以新北市160例最多，其次為苗栗縣75例、台北市64例，並新增36例死亡。面對美國提供75萬劑疫苗給台灣，台北市長柯文哲表示，別人送疫苗來，他都會說謝謝，只是還是要考慮量夠不夠，因為台灣有2300萬人口，大概需要3200萬劑疫苗，難道75萬劑疫苗就解決了嗎？

面對北市疫情仍嚴峻，台北市政府6日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對市場採「身分證字號尾數分流」、美國3名參議員快閃訪台宣布提供75萬劑疫苗、全台免費施打新冠疫苗等事件做說明。

被問到日前表示，「萊豬吃了、軍火也買了」，結果美國兩週後就送75萬劑疫苗，是否是之前話講太快？對此柯文哲回應，「人家要送疫苗給我們，我們都說謝謝。」

柯文哲提及，不過是這樣，台灣是2300萬人口，有時候「不是說75萬劑疫苗就解決我們，我們有2300萬人口」，日前計算過至少要3200萬劑疫苗，不過人家送給台灣，都會表示謝意，「但是要考慮量夠不夠，難道我們需要3200萬劑疫苗，你給我70萬劑（應為75萬劑）就解決問題了嗎？」

柯文哲說，他知道政治上要宣傳，只是要務實，目前市面上希望能接種到疫苗的人，都有機會打到了嗎？加上莫德納疫苗5月28日來台，到現在都還沒發下來，重點不是說你要給多少，重點是要發到實際打疫苗的人的手上，不然講一大堆，「重點不是多少錢，還有什麼時候，這都要解決。」

指揮中心6日表示，新增335例本土病例，為189例男性、146例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月24日至6月5日。另校正回歸個案8例中，為3例男性、5例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於6月1日至6月2日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共343例，分布地區以新北市160例最多，其次為苗栗縣75例、台北市64例、桃園市16例、宜蘭縣9例、雲林縣、高雄市、彰化縣及新竹縣各3例，基隆市、台中市及台南市各2例，嘉義市1例。其中雙北地區以外縣市119例中，107例為已知感染源，7例關聯不明、5例疫調中。

指揮中心說明，新增36例死亡個案，共計為男性22位、女性14位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月1日，確診日介於5月13日至6月5日，死亡日介於5月27日至6月3日。

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊。（圖／北市府提供）

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