柯文哲：6月14日不太可能解封　「應該會繼續停課下去」

記者袁茵／台北報導

全台疫情嚴峻，外傳三級警戒要延長至6月28日，日前已經停課的學生期末考恐受影響。關於線上考試如何舉辦，以及停課是否延長？台北市長柯文哲認為，6月14日目前不可能解封，應該會繼續停課下去，至於怎麼做得看教育部。

面對北市疫情仍嚴峻，台北市政府6日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對市場採「身分證字號尾數分流」、美國3名參議員快閃訪台宣布提供75萬劑疫苗、全台免費施打新冠疫苗等事件做說明。

關於新北市彈性授權各校決定是否辦理實體考試，調查後發現，高中職以下學校全數取消，僅部分以線上進行，北市是否有調查？此外傳出三級警戒延長至6月28日，有無可能繼續停課到放暑假為止？柯文哲表示，實體考試既然已經停課，要舉辦是有困難，至於線上考試，以前沒想過要大規模進行線上考試，所以線上考試如何舉行，北市會授權各個學校自行決定，經此事件後，日後應會對線上考試有明確規定，這是之前沒想到的。

至於停課部分，柯文哲說，這已經是全國問題，應當給教育部決定，做相對應配合，「依我看6月14日目前不可能解封，所以應該會繼續停課下去，至於怎麼做，看教育部怎麼通令。」

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）