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台北市不是唯一！　指揮中心：6／7起全民都可免費打疫苗

▲▼ 日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午，許多第一類醫護人員及台北市環保局外勤收運垃圾人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗 。（圖／記者李毓康攝）

▲第一類醫護人員及台北市環保局外勤收運垃圾人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗 。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情未歇，疫苗成為唯一解套。台北市長柯文哲今（5）日表示，為了讓接種速率更快，台北市民將可免費打新冠疫苗。中央流行疫情指揮中心晚間指出，已編列40億元經費，6/7起全民都可免費施打疫苗，現行開放第一、二、三類人接種，未來會逐步往下開放。

指揮中心發言人莊人祥表示，為推動新冠疫苗大規模接種作業，指揮中心已編列經費約40億元獎勵疫苗合約醫療院所作業。

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特別條例修法於5/31經立院三讀通過後，相關預算也於6/3於行政院會通過，用於請合約醫療院所免費提供民眾接種服務，另還有編列費用補助22縣市政府，及辦理社區和大型接種站的所需經費，以加速全民接種速度，儘早達成群體免疫效果。

根據指揮中心規定，民眾自費接種新冠疫苗所需的費用為掛號費、診察費、注射費等；疫苗費用則是免收。指揮中心也協調各級醫院收費上限，醫學中心600元，區域醫院550元，地區醫院 500元。此次柯文哲宣布，台北市民施打新冠肺炎疫苗免收掛號費。

公費疫苗雖然免收診察費、注射費與疫苗費，但仍須依院所等級付掛號費，台大醫院收299元、北市聯醫收50元。莊人祥表示，免費開放全民接種後，符合接種資格者仍須持健保卡報到驗證身份，但無須支付費用。

指揮中心強調，防疫相關政策皆秉持中央與地方「標準一致、做法一致、腳步一致」防疫原則，推動各項措施，也請相關單位及民眾主動積極配合，與政府共同努力，嚴守社區防線。

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