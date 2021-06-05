少女遭叔叔「性侵10年」鼓起勇氣提告　爸爸冷言：不去想就沒事了

▲少女從9歲起，一路遭叔叔性侵直到19歲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

每天都很想死…新北市一名少女從9歲起遭同住的叔叔頻繁性侵，一直到19歲鼓起勇氣告訴爸爸，結果竟得到「不去想就沒事了」的回應，但她不想再過這樣的日子，堅決報案提告，霸氣的態度讓狼叔龜縮，躲在房內不敢面對！新北地檢署5日依加重強制性交等罪起訴這名狼叔。

據了解，少女（化名花花）出身單親家庭，跟爸爸還有叔叔（以下稱狼叔）同住，狼叔於2010年間，趁少女使用電腦時進入房間，脅迫她口交得逞！到了2013年，花花年滿12歲並開始發育，狼叔就開始頻繁進入花花的房間強迫口交或是性交。花花嘗試反鎖房門，依舊被打開！原來狼叔已私下多打一把房間的鑰匙。花花只能不斷啜泣請狼叔住手，每一次的「噁心連結」都造成她下體撕裂。

由於性侵次數難以精準計算，因此起訴書提到，是以「每個月至少一次」的頻率來計算，這些年下來，花花遭狼叔性侵超過80次！19歲的花花患有焦慮、憂鬱症，很痛苦地忍受狼叔侵犯、玩弄她的身體。

去年嘗試跟爸爸、阿嬤道出這一切，結果爸爸冷冷地說，「不去想就沒事了」，阿嬤還勸，「不要去提告，大家都是一家人」。花花聽完心更痛，沒想到其他家人的態度竟是如此，轉而告知爸爸的友人，該友人了解狀況後直呼不可思議，立即陪同花花到警局報案提告，讓這可怕的事件曝光。

檢方認定狼叔在姪女年滿14歲前，共涉犯25次加重強制性交罪嫌，在姪女年滿14歲後，又涉犯57次強制性交罪嫌，其中48次應依《兒童及少年福利與權益保障法》加重刑責，5日依法起訴，並建請法院分論併罰。