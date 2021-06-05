　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

江蘇連雲港田灣核電站機組異常　陸核安全局證實：「0級」事件

▲江蘇連雲港田灣核電站。（圖／CFP）

▲江蘇連雲港田灣核電站。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家核安全局3日發布報告指，位於江蘇連雲港的田灣核電站6號機組，此前因汽輪機高壓調閥異常開啟，觸發機組停機停堆運行。事件未造成產生放射性後果、無人員照射、無環境污染，被界定為0級事件（即是不具有安全意義的微小事件）。

報告指，今年5月12日，田灣核電站6號機組在進行商運前汽輪發電機組首次整體啟動相關試驗時，4號高壓調閥異常開啟，導致1號和3號蒸汽發生器水位高高信號觸發，汽輪機停機，同時疊加核功率大於10%FP，觸發反應堆停堆。

據了解，反應堆停堆是指，當發生危及反應堆安全的事件時，為減輕或防止危險狀態，安全保護自動動作，使反應堆立即停運的動作。

營運單位通過排查發現，故障高壓調閥的比例閥閥位反饋航空插頭內部2根導線絕緣層破損，導線接觸引發閥位反饋信號失真，導致高壓調閥異常開啟。故障發生後，營運單位已更換故障部件，並按計劃開展後續工作。

通報強調，而事件過程中，反應堆保護系統響應正常，三道安全屏障保持完整，未產生放射性後果、無人員照射、無環境污染。

根據《國際核與輻射事件分級手冊》，該運行事件被界定為0級事件，即是對不具有安全意義的微小事件稱為「偏差」，歸為0級。據悉，事件分級是指按照國際核事件分級標準（INES）對運行事件或者事故進行的分級，考慮核事件對人和環境的影響、對設施放射性包容和控制的影響、對縱深防禦能力的影響，將核事件分為7級，7級為最高的重大事故。

ET快訊
六輕員工夫妻1家3口染疫足跡曝　宿舍、廠區、學校外圍
汪小菲急挽回大S！刪掉「漢奸」狂修文救10年婚…網笑：逐漸文
小S昔日發言被挖...曾爆料「大S鬧離婚內幕」！　夫妻私下互
南彰化某醫院4＋1確診！人瑞發燒PCR陰轉陽
婆婆：不吃肉生不出小孩！　大S為求子「吃素13年破戒開葷」
快訊／旗下超豐電子移工確診！力成湖口廠驚傳氣爆　現場畫面曝
桃園確診足跡僅1處！網一見罵翻：疫調不仔細　市府回應了
快訊／今死亡病例-1！共37死　90歲翁被重複登錄
快訊／台大醫院警衛心臟病發猝死！隔一夜才被發現陳屍廁所
快訊／到宅快篩首次出動！板橋1家6口5人確診
彰化最毒麻將再+5！共26確診　牌咖傳播鍊跨2鄉鎮3聚會所
豪雨不斷！台中、屏東、雲林「二級淹水警戒」
快訊／超豐淪陷首例曝！京元電員工跳槽確診　新訓住宿舍8染疫
快訊／竹科淪陷！蔡英文「出動國軍」　篩檢站18小時完成
快訊／蔡英文：強化醫療能量　年長者國民優先接種疫苗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

科興董事長：接種第三針滅活疫苗後「抗體一周內跳升10倍」

美女交警「嗲聲」指揮交通　馬路也融化...播放量破1.3億

寧德時代傳將在上海蓋新廠　位址緊鄰特斯拉超級工廠

江蘇連雲港田灣核電站機組異常　陸核安全局證實：「0級」事件

雲南野象團自行「擰開」水龍頭　吃飽喝足往西南方移動

廣州疫情擴散　南沙「封區大檢測」居民不得離開！

拒絕同事追求！正妹OL遭「當眾砍殺」慘死　躺冰棺2個月無法火化

大S汪小菲驚傳離婚　陸網友罵「假新聞」：3月才慶祝結婚10周年！

拜登與普丁兩周後會談　陸外長：中俄應共同抵制美方倒行逆施

廣州驚傳1男護理師確診！　2醫院緊急暫停門診

原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？

正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

陳零九挨罵「女巫不救」：我都接受！　曝治療狀況…籲一有徵兆就待在家

「嘸蝦米輸入法」靠直覺+聯想打字　速度大大提升...網：用過就回不去

送2歲狗結紮變摘除胰臟狂出血！醫回「正常現象」...搶救5hrs過世

新北4警拔槍喝斥可疑人士「趴下」　所長到場傻眼...尷尬喊：教官好！

科興董事長：接種第三針滅活疫苗後「抗體一周內跳升10倍」

美女交警「嗲聲」指揮交通　馬路也融化...播放量破1.3億

寧德時代傳將在上海蓋新廠　位址緊鄰特斯拉超級工廠

江蘇連雲港田灣核電站機組異常　陸核安全局證實：「0級」事件

雲南野象團自行「擰開」水龍頭　吃飽喝足往西南方移動

廣州疫情擴散　南沙「封區大檢測」居民不得離開！

拒絕同事追求！正妹OL遭「當眾砍殺」慘死　躺冰棺2個月無法火化

大S汪小菲驚傳離婚　陸網友罵「假新聞」：3月才慶祝結婚10周年！

拜登與普丁兩周後會談　陸外長：中俄應共同抵制美方倒行逆施

廣州驚傳1男護理師確診！　2醫院緊急暫停門診

房子外觀影響運勢！專家：特殊造型易引發口角是非

法網／盧彥勳結束大滿貫　向搭擋西岡良仁感謝日本供疫苗助台灣

快訊／竹科1移工快篩陽性！即刻送加強防疫旅館　PCR緊急採驗中

衣服丟公共洗衣機！房客見「剩1條褲子+襪子」氣炸　1關鍵反被酸爆

在美國戴口罩自保「卻慘遭吐口水」　男歌手心碎：從沒被這樣歧視

婚姻就像是一座城堡！　大S「賭10萬」警告小S：妳會變成家庭主婦

建物貼海報或水塔外露「家人易生病？」　專家1招化解

六輕員工夫妻1家3口染疫足跡曝　宿舍、廠區、學校外圍

科興董事長：接種第三針滅活疫苗後「抗體一周內跳升10倍」

葉華誘惑人夫拍偷情戲！　「狂吻20次」嘴唇都腫了

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

OL遭男同事當眾砍殺亡　躺冰棺2個月無法下葬

藍寶堅尼烤肉悲劇了　一串216萬！

大S汪小菲驚傳離婚　陸網友罵「假新聞」

拒陸疫苗！　環時諷：嚴重哈日哈美

毒性強！廣州社區首見印度變種毒株

人妻收通知2千萬已入帳！　下秒試付水費成功嚇歪

劉結一：努力實現祖國統一、探索兩制

台灣謝日本疫苗　國台辦稱政治操弄

廣州疫情擴散　南沙展開「封區大檢測」

波音CEO：中美貿易解凍關鍵時刻

特斯拉車門打不開！他困死車內60度爆烤險窒息

29歲OL爽中4.5億秒辭職！2年後現況淒慘

大陸新增新冠確診病例24例　本土11例都在廣東

男友嘿咻表妹！姐妹丼暗黑內幕曝

更多熱門

相關新聞

撿到1奶汪！她見浪犬每天守店外　一舉動惹哭網

撿到1奶汪！她見浪犬每天守店外　一舉動惹哭網

大陸江蘇無錫市一名飼主小何去年8月在工作的店附近撿到一隻幼犬，因為不忍牠在外面流浪而將牠收編自己養，豈料之後每當小何帶著小狗到店裡上班時，都會有隻流浪狗憂心地往店裡看，直到小何因好奇打開門，才發現流浪狗竟是小狗的媽媽，每天準時出現查看幼犬的狀況，令人感嘆母愛的偉大。

為台商打新冠疫苗　江蘇上門服務

為台商打新冠疫苗　江蘇上門服務

直擊！江蘇17級龍捲風過後「如炸彈襲擊」

直擊！江蘇17級龍捲風過後「如炸彈襲擊」

10年生5孩躲坐牢　女來不及懷孕慘了

10年生5孩躲坐牢　女來不及懷孕慘了

26樓掉電鑽　1歲嬰被砸頭身亡

26樓掉電鑽　1歲嬰被砸頭身亡

關鍵字：

江蘇連雲港核反應堆

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S宣布離婚！斷開10年汪小菲

汪小菲發文回應了！

今增確診511例「476例本土、35例校正回歸」

快訊／S媽表態！揭大S爆離婚真相

郭台銘缺BNT疫苗原廠授權書　台積電前高層一招解套

快訊／陳零九確診遭網友辱罵...女友自責道歉了

重症者吐出巨量濃痰　跟強力膠一樣稠

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

大S掰了汪小菲10年婚　小S6字回應了

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

今日增37死！男性25人、女性12人

快訊／邱鋒澤新冠肺炎檢驗結果出爐！

獨／大S驚爆離婚　家人回應超冷靜

快訊／柯文哲宣布：北市打新冠肺炎疫苗免費

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

更多

最夯影音

更多
原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？

原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？
正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面