江蘇連雲港田灣核電站機組異常　陸核安全局證實：「0級」事件

▲江蘇連雲港田灣核電站。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家核安全局3日發布報告指，位於江蘇連雲港的田灣核電站6號機組，此前因汽輪機高壓調閥異常開啟，觸發機組停機停堆運行。事件未造成產生放射性後果、無人員照射、無環境污染，被界定為0級事件（即是不具有安全意義的微小事件）。

報告指，今年5月12日，田灣核電站6號機組在進行商運前汽輪發電機組首次整體啟動相關試驗時，4號高壓調閥異常開啟，導致1號和3號蒸汽發生器水位高高信號觸發，汽輪機停機，同時疊加核功率大於10%FP，觸發反應堆停堆。

據了解，反應堆停堆是指，當發生危及反應堆安全的事件時，為減輕或防止危險狀態，安全保護自動動作，使反應堆立即停運的動作。

營運單位通過排查發現，故障高壓調閥的比例閥閥位反饋航空插頭內部2根導線絕緣層破損，導線接觸引發閥位反饋信號失真，導致高壓調閥異常開啟。故障發生後，營運單位已更換故障部件，並按計劃開展後續工作。

通報強調，而事件過程中，反應堆保護系統響應正常，三道安全屏障保持完整，未產生放射性後果、無人員照射、無環境污染。

根據《國際核與輻射事件分級手冊》，該運行事件被界定為0級事件，即是對不具有安全意義的微小事件稱為「偏差」，歸為0級。據悉，事件分級是指按照國際核事件分級標準（INES）對運行事件或者事故進行的分級，考慮核事件對人和環境的影響、對設施放射性包容和控制的影響、對縱深防禦能力的影響，將核事件分為7級，7級為最高的重大事故。