快訊／陳時中鬆口下周通過BNT疫苗EUA　郭台銘辦公室回應

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）日下午表示，關於鴻海與永齡基金會申請採購德國BNT疫苗的進度，與鴻海有做相關連繫，在下禮拜就會做幾個藥品的EUA（緊急使用授權），會先讓他們通過，方便日後進口。

對此，擔任郭台銘發言人的永齡基金會執行長劉宥彤今（5日）回應媒體詢問時表示，還要再去了解之後，才能做出回應。

至於外傳郭台銘投資的台康生技，爭取BNT疫苗代工，陳時中說，郭台銘在台灣來做代工，或者做這種所謂的授權製造，都非常的歡迎，並盡量予以協助。劉宥彤對此回應，這是外界的傳聞。

郭台銘在團隊遞交採購疫苗的申請文件後，日前透過臉書表示，「疫苗採購不是上街買菜」，在這個艱難的時刻，團結是逆境的解藥，請所有人都放下心中糾結；面臨全球都在搶疫苗的情況下，全力配合政府的相關考量。

對於疫苗進度，蔡英文昨（4日）表示，疫苗供給緊張，不是只有台灣，事實上各國政府都在爭搶疫苗，台灣的國際處境很艱困，疫苗還沒有上飛機，都有可能有變數，因此總是要確認再確認，才能跟大家報告疫苗的喜訊，讓大家焦慮，實在是過意不去。

蔡英文說，當然，除了政府在努力，像是郭台銘董事長、佛光山，還有很多民間的團體，也都很熱心來幫忙，也許一時還沒有看到成果，但我也要拜託大家，疫苗取得不簡單，對用心付出的人，不需要酸言酸語，團結力量才會大。

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