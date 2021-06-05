疫情未見趨緩「要直接封城？」陳時中：跟專家小組討論

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情仍未趨緩，今公布了511本土確診，外界也相當關心，6/14是三級警戒的期限，但遲遲看不到疫情趨緩，是否會考慮封城？對此，指揮官陳時中表示，要不要直接封城，會持續觀察疫情發展，並跟專家小組做討論，但目前沒有這樣建議。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

今日新增476例本土病例，為248例男性、205例女性，另有23例外籍人士性別待確認，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月15日至6月4日。另校正回歸個案35例中，為15例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今年5月24日至6月1日。

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指揮中心指出，綜上所有本土個案共511例，以新北市229例最多，其次為臺北市144例，苗栗縣66例，桃園市16例，基隆市13例，彰化縣11例，臺中市9例，新竹縣7例，屏東縣4例，南投縣、高雄市及嘉義縣各3例，新竹市、雲林縣及臺南市各1例。其中雙北地區以外的縣市，138例中121例已知感染源，16例關聯不明，1例疫調中。

針對疫情遲遲未見趨緩，外界也持續關心全國是否升四級或是直接封城？陳時中則直言，會持續觀察疫情發展，並跟專家小組做討論，但目前沒有這樣建議。