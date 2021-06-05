雙北累計7846例「板橋慘破千」！確診地圖曝　　新北3區守住0確診

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日增確診511例，476例本土、35例校正回歸，另外確診個案中新增37例死亡，其中新北市229例、台北144例。今日雙北首長照慣例下午召開記者會說明，台北市長柯文哲公布12行政區確診數字，3站快篩陽性率為4.8％；新北市長侯友宜則指出，三重區數據不斷走高，有擴散趨勢。

▲0605台北市累計病例總數地圖。（圖／ETtoday）

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台北市自2021年4月25日至2021年6月3日累計病例3,173人，萬華1,389例最多，其次為文山251、士林195例、信義193例、中正193例、大同183例、中山162例、大安158例、北投127例、松山116例、內湖112例、南港94例。

柯文哲指出，北市府4日的快篩統計數字為，中興快篩站149人、剝皮寮快篩站129人、和平快篩站79人、總計:357人；而快篩陽性率曲線圖上，4日的陽性率為4.8％，比3日的4.4％還高。柯文哲表示，看快篩陽性的統計數據可以發現，疫情有被壓制，但沒有消滅，現在策略是如何以最低成本維持三級管制，撐到疫苗來。

▲0605新北市累計病例總數。（圖／ETtoday）

新北市自2021年4月26日至2021年6月3日累計病例4,673人，在確診人數分佈上，板橋1046例，中和726例，三重564例，新莊421例，永和361例，土城357例，新店235例為熱區。

另外其他區域的部分為，蘆洲203例、汐止153例、樹林118例、五股107例、淡水98例、林口74例、三峽60例、泰山60例、深坑20例、八里19例、鶯歌19例、金山4例、石碇8例、瑞芳11例、貢寮1例、三芝1例、石門1例、坪林1例。平溪、烏來及雙溪維持0確診。

侯友宜特別提醒，三重、蘆洲疫情不斷上升，有擴散趨勢，尤其水流公市場人潮群聚，沒有落實管制，已經開出稽查單，限期未改善就休市，也呼籲三重「重熱里民」務必趕快篩檢。