疫情恐延燒至大學指考！教育部：任何因應方式都有可能





▲教育部召開 「全國各級學校因應疫情延長停止到校上課採居家線上學習時間」記者會。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（25日）宣布全國將延長不到校至6月14日，但外界擔心若疫情持續未降溫，是否影響7月3日到7月5日舉行的大學指考？對此，教育部沒有給正面的回應，僅說只要能保障學生應試權益，任何因應方式都有可能。似乎不排除若未來確診數持續升高，恐怕會有指考延期的可能性。



因疫情嚴峻，為降低學校群聚風險，教育部宣布全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日止，但不巧，7月3到5日舉行的大學指考也正要報名，報名日起從18日到27日止，要求考生在期限內辦理報名並繳費，逾期不受理，但如今面臨高中停課，相關報名作業產生困難。

教育部稍早針對「全國各級學校因應疫情延長停止到校上課採居家線上學習時間」召開記者會。有媒體詢問，即將在7月登場的指考是否有調整？高教司司長朱俊彰說明，教育部已與大考中心、招聯會等相關單位進行討論，未來將備妥指考相關防疫應變方案，將以最高規格的防疫，來保障學生應試權益。

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媒體進一步詢問，應變方案是否包含「延期考試」？朱俊彰表示，任何能保障學生應試權益的方式，相關單位都會進行討論，大學指考會在保護學生安全和維護應試權利之間，做最適當的安排，任何的可能選項，都會以這兩個原則做考量。似乎不排除未來若疫情持續升高，恐怕會有指考延期的可能性。