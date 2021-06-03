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解放軍列為「頭號假想敵」　美媒：美軍「為開戰」囤積彈藥

▲▼美媒報導指出，五角大廈囤積彈藥，準備與中國開戰。（圖／翻攝 美國《軍事》網站）

▲美媒報導指出，五角大廈正在囤積新型彈藥「與中國開戰」。（圖／翻攝 美國《軍事》網站）

記者任以芳／綜合報導

美國《軍事》(Miliatry.com) 網站1日稱，美國最新軍費預算的彈藥採購清單顯示，美國空軍正在削減採購轟炸伊斯蘭國等恐怖組織使用的「傑達姆（JDAM）」炸彈、「小直徑炸彈」（SDB）、和「地獄火」導彈，大批量採購適合太平洋作戰的遠程導彈。主要原因是，五角大樓正在囤積「與中國開戰」的新型彈藥。

陸官媒《環球網》引述該報導稱，美軍「空射快速響應武器」（ARRW）幾週前的首次飛行試驗中失敗，美空軍仍要求向這種高超音速武器項目投入1.61億美元，以求儘早實現量產。

美空軍同時增加採購「聯合空對地防區外增程導彈」（JASSM-ER），這是一種射程約為600英里的隱形巡航導彈。五角大樓此前曾表示，JASSM和在其基礎上研製的遠程反艦導彈（LRASM）可用於對太平洋地區廣大地區進行防區外精確打擊。

▲▼ 美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

美軍是否真的把解放軍當成頭號假想敵？據港媒《南華早報》4月24日報導，美國空軍基於模擬演習的結果推斷稱，美軍能夠使用下一代技術在假想的「台海衝突」當中擊敗解放軍，必須付出沉重的代價，美軍還可能需要部署多達80%的海軍及空軍部隊。

至於，中美衝突武力差距有多少？《南華早報》也引述台灣高雄海軍學院前教官陸立時分析，1991年第一次波斯灣戰爭，美國需要6個航母戰鬥群來擊敗伊拉克，而若是應對台海衝突， 「美國部署80%的海軍和空軍是最低成本，因為如今的解放軍遠比90年代的伊拉克軍隊更強大。」

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