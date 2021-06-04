桃園「防疫消毒大隊」　197人完成疫苗接種

▲桃園防疫消毒隊員完成疫苗接種。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國第三級防疫警戒延長至6月14日，在桃園市政府籲請民眾減少外出、聚會之餘，站在防疫最前線進行環境清消作業的環保局防疫消毒隊員，市府為保障隊員的健康，向中央爭取隊員可優先施打公費疫苗，目前已有197人完成疫苗接種。

環保局長表示，早在去年疫情之初，桃園的防疫消毒大隊就已訓練成軍，目前編制有200位防疫消毒隊員，37部消毒車以及137部背負式的消毒機。光是統計今年1月至5月底的消毒數量(消毒9,466點次、出勤5,103人次、出車1,276車次)，就比去年一整年(消毒7,158點次、出勤3,325人次、出車779車次)多出許多，可見今年消毒隊員負擔很重。

▲桃園防疫消毒隊員進行環境清消作業。（圖／環保局提供）

因防疫消毒大隊人員為第一線直接面對新冠病毒的威脅，故採優先接種，並持續投入確診者足跡的消毒第一線。在完成全市大消毒後，環保局會持續進行公共環境消毒作業，包括50處公私有市場加強消毒每日1次；確診者足跡點即時消毒，並持續1週；320處民生群聚熱區持續1週消毒1次；交通場站及賣場1週消毒2次。

環保局強調，民眾倒垃圾時請務必戴口罩，保護自己也保護清潔隊員，若有經稽查不戴口罩者，最重處1萬5千元罰鍰。也提醒民眾在第三級防疫警戒下，外出時全程配戴口罩，並停止室內5人、室外10人的家庭和社交聚會，並且避免不必要的移動、活動或聚會。

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