輕症確診待在家！指揮中心公布「8大示警症狀」　中一項就要求救

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送，醫護人員。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情未歇，5/11社區感染至今（4）日已累積9152人確診，另有175人死亡，因應越來越多輕症確診者居家隔離，指揮中心也公布「居家照護期間警示症狀評估與注意事項」，並提出8大警示症狀，除了胸悶、胸痛外，嘴唇發青也在內，只要有一項符合，就應立即聯繫119、衛生局或撥打1922尋求專人協助。

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指揮中心公布的確診者警示症狀分別為：

1. 無發燒(體溫< 38℃)情形下，心跳大於100次/分鐘

2. 喘或呼吸困難

3. 持續胸痛、胸悶

4. 意識不清

5. 皮膚、嘴唇、或指甲床發青

6. 無法進食、喝水或服藥

7. 過去24小時無尿或尿量顯著減少，或兒童因病況無法飲水，出現眼眶凹陷、無淚、口腔舌頭乾燥等脫水現象

8. 低血壓（收縮壓低於 90 mmHg)」

指揮中心表示，確診個案居家照護期間可使用通訊診療，並按照醫囑舒緩不適，解熱鎮痛藥物如普拿疼可緩解發燒、頭痛、牙齒痛等；抗組織胺藥物則可舒緩打噴嚏、流鼻水等，但長者使用要預防跌倒發生。確診者也可服用腸胃藥或止咳藥，緩解腹瀉與咳嗽症狀。