台南估獲9萬劑日本AZ　5天內75500人施打！800日僑列優先

▲台南市長黃偉哲除籲市民端午節原地過節外，也說明台南市將實施大型疫苗施打計畫，儘速完成日本AZ疫苗施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，全國新增339例本土個案，台南無新增案例，市長黃偉哲指出，今年的端午節連假為6月12至14日，為避免市民南來北往形成潛在的防疫漏洞，市府呼籲端午不返鄉，「原地過節」視訊團圓，情意不減。

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黃偉哲說，對於日本AZ疫苗下午會送到台灣，台南可能分配到8、9萬劑疫苗，除第1類防疫醫護人員外，日本在台南僑民約800人會列入優先施打，並採自願方式，此外里長、里幹事等防疫第1線人員也列入施打。

黃偉哲說，下午載運日本AZ疫苗的班機降落桃園機場，所以說接下來面臨的問題就是如何在短時間內把疫苗做最大效能的施打。因應這個部分我們已經做好了準備，原先的施打量能1天可以4700劑、5000劑、6000劑、8000劑、10000劑，現在要再向上提升。但是因為這有包括要跟一些診所還有醫院，依照中央流行疫情指揮中心的規定，要簽訂合約才能訂定彼此的權利義務關係，所以這些簽訂合約以及納入期程以及數量，這部分請衛生局許以霖局長說明。

許以霖局長指出，在疫苗施打方面，台南預計實施大型疫苗施打計畫，由多家衛生醫療單位及接種站於5天內合計接種75500人，包含12家責任醫院18000人、30家衛生所15000人、86家診所21500人、10場社區接種站4000人、5場外展服務5000人、5場大型接種站12000人。目前疫苗施打對象為第一類醫事人員、環保局清消人員、殯葬管理所員工、清消化學兵、飛行員、警察、消防救護人員、長照機構照服及護理人員、社工，並加入里長、里幹事等防疫人員。

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