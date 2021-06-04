記者陳崑福／屏東報導

▲因應彩雲颱風來襲，台電恆春成立前進指揮所 。（圖／台電屏東區營業處提供）

中央氣象局已於今(4)日早上發布彩雲颱風陸上警報，對恆春半島、屏東將構成威脅。台電屏東區營業處已成立「彩雲颱風緊急應變中心」全力戒備，提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站或醫院等不能停電的相關單位，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。



▲▼人車機具進駐恆春地區。



台電屏東區營業處處長鄭信宗表示，依中央氣象局預測彩雲颱風行進路線將先侵襲恆春半島，為避免颱風造成電力設施受損，造成民眾停電的不便，特別成立恆春前進指揮所，並提前備妥搶修人員、機具及設備進駐恆春全力戒備，以因應彩雲颱風的來襲。



▲▼進駐完成。

該營業處提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。另提醒戶外廣告招牌請加裝漏電斷路器，避免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。



台電強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。

如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區或以手機下載使用「台灣電力APP」，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線給民眾使用（或屏東區處停電通報電話08-7322111）。

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