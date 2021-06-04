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快訊／日贈124萬劑AZ疫苗13:58抵台了！日航運載降落桃園機場

▲▼日航載AZ疫苗抵台。（圖／記者湯興漢攝）

▲載運日本捐贈120萬劑AZ疫苗的JL809航班順利降落桃園機場！（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／台北報導

日本為了援助台灣疫情，決定送出124萬劑AZ疫苗，並於今（4日）由日本航空負責，於日本時間11點45分起飛載運來台。今天下午負責執行疫苗運送任務的JL809航班於台灣時間13:58降落桃園機場，專機到達畫面也第一時間曝光。此批疫苗待完成通關程序後，會直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

▲▼日本124萬劑疫苗上午全數登機，謝長廷在機場90度鞠躬感謝。（圖／讀者提供）

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▲日本贈台124萬劑由日本航空負責執行運送任務。（圖／讀者提供）

由日本航空負責運送的124萬劑AZ疫苗原定於今天下午14點40分抵達桃園，後來行程超前，在下午13點58分就順利降落桃園機場，許多網友死守直播，當班機降落瞬間，有許多網友表示：「想哭是正常的嗎？」

據悉，日本外務大臣茂木敏充3日在參議院的外交防衛委員會上表示，台灣的疫苗7月才能正式到位，因此援助台灣為緊急需求，目標6月可將疫苗提中，但晚間日本政府拍版，確定要將124萬劑AZ疫苗於4日送往台灣，除了第一批124萬劑，日本當局也有考慮追加提供台灣更多疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3日晚間受訪表示，「政府一直在努力，非常謝謝大家關心」。

▲▼日本首相安倍晉三宣布將辭去首相職務。（圖／路透）

▲日本前首相安倍晉三也是此次日贈台疫苗幕後重要推手。（圖／路透）

日本討論贈送台灣疫苗議題已有段時間，根據日本媒體《產經新聞》報導，日本外務省當初原想透過COVAX提供，但前首相安倍晉三表示太花時間，而台灣方面也表示，數量多寡是其次，更希望能盡快提供，因此改成由日本直接提供台灣，而不透過COVAX。

有知情日本議員表示，過去日本311大地震和去年日本疫情爆發時，都受到台灣熱情的幫助，這次懷抱著「回禮」之心將疫苗送給台灣，在困境中日台互相合作，國民也都能理解。

此次日台疫苗贈送由多方促成，據透露，這場促成日本提供AZ疫苗助台的「關鍵會議」，起因是謝長廷在5月24日邀請了美國駐日大使楊舟（Joseph Young）與前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人，到官邸餐敘，眾人在這個場合上討論疫情，薗浦健太郎提議可以將日本的AZ疫苗先提供給台灣，而美國大使楊恩也表示是不錯的方法，三方很快就達成初步共識，經過日台兩邊快速溝通，僅花了10天才搶下這批目前全球唯一能緊急出貨的124萬劑AZ疫苗。

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