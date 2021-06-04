Tainan Axis + The Spring　榮獲全球卓越建設獎永續發展類銀獎

▲2021年全球卓越建設獎公布，台南市以「Tainan Axis + The Spring」榮獲了本屆「永續發展類」銀獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年全球卓越建設獎公布，台南市以「Tainan Axis + The Spring」榮獲了本屆「永續發展類」銀獎，市長黃偉哲對於本次獲得全球卓越建設獎，除感謝國外評鑑委員給予的高度肯定，也期勉市府團隊持續精進與努力，引領台南朝向人文與高科技兼容並蓄的智慧城市持續發展。





都發局長莊德樑表示，以「河樂廣場」和「海安路街道美術館」參賽的「Tainan Axis + The Spring」，設計出發點即是以都市更新手法，整頓舊市區環境為起點，以恢復公共開放空間為目的，利用廣場、綠地、親水空間的設計操作，重新開啟這塊土地與水互動、對話的關係，也同時復甦周邊商業機能與環境品質，是台南市都市更新發展的一大成功躍進。





中西區「河樂廣場The Spring」，昔日為台南運河之台南船渠(又稱盲段)，是台南的漁貨集散地，主要特徵為運河水文及歷史發展紋理；70年代後「中國城」商場是當時重要的商圈之一，更是臺南人擁有的共同回憶。現今經重新規劃設計再現城市與運河之關係，保存了部分中國城遺構，並以「城市潟湖」為設計概念規劃下凹式露天水景廣場，並結合生態景觀及循環水系統，打造市區內最大的親水潟湖親水空間，並串起府城軸帶及藍綠雙環節點，重啟府城悠久歷史，使府城呈現嶄新面貌，是臺南市都市規劃、建築景觀、環保永續和藝術文史界之指標。





而昔日五條港地區的海安路，為早年台南市重要商圈之一。透過街道景觀改善及步行空間營造的方式，除了整合包括地下停車場地面構造物、停車空間、視覺景觀與活動場域營造等問題，強調以減法設計，回復都市綠園道，型塑綠意、人文藝術街，讓人們重新擁有都市綠地的生活空間。改造後之海安路呈現綠蔭植栽、視野開闊，中軸帶更增加許多廣場空間，配合夜間照明，成為民眾漫步及休憩場所，也讓整體海安路地區之空間環境改頭換貌。最後藉由街道美術館之形式，讓中正路與海安路風華再現，更讓城市生活充滿創意與無限可能。





黃偉哲市長指出，台南市是台灣第一個發展城市，更是承載了4百年的歷史與記憶具有代表性之城市，藉由古城紋理和新世代城鄉發展街區市景之新舊重整，未來市府團隊將逐步實踐施政五大願景(文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉、希望家園)翻轉城市，建構一個「友善宜居、智慧永續」之文化科技國際城市。

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