長勝營區市地重劃工程-長勝公園　榮獲全球卓越建設獎銀獎

▲台南市地政局辦理之「長勝營區市地重劃工程-長勝公園」榮獲世界不動產聯盟（FIABCI）舉辦之2021年全球卓越建設獎評比為環境類-銀獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市地政局辦理之「長勝營區市地重劃工程-長勝公園」榮獲世界不動產聯盟（FIABCI）舉辦之2021年全球卓越建設獎評比為環境類-銀獎，台南市長勝營區市地重劃區-長勝公園、中國城改造之河樂廣場皆榮獲銀獎，與全球英國、美國、印度、印尼、新加坡、馬來西亞、匈牙利等知名工程同獲國際大獎。



台南市長黃偉哲表示，台南市有世界級優質的公共工程，市府將持續規劃閒置土地採 取最優質的土地開發，建設各項公共設施，開發完成後將可形塑地方優質環境， 提升土地利用價值，增加休憩空間，打造宜居台南、永續台南的發展目標！



2021 年全球卓越建設獎得獎名單在台灣時間 6 月 2 日晚上 9 時出爐，台南市 政府地政局參與競逐的『長勝營區市地重劃工程-長勝公園』在各國工程間出類拔萃，贏得「環境類-銀獎」，為地政局首次獲得此項榮譽，證明地政局團隊的努 力與用心獲得國際的肯定。





地政局長陳淑美表示，本次獲獎的『長勝公園』 開發案，採尊重及保留原有生態綠色資 源及舊有營區文化景觀，形成特色遊憩區。目前原有動、植物生態已恢復，可見 「重劃工程」與「生態保育」可並重，實為難得之創舉。藉由活化閒置營區，並 創造多元化開放空間與優質休閒遊憩環境，促進土地有效利用、帶動大新營區繁 榮發展。地政局團隊未來將持續精進，善盡開發責任對各開發區保存原有自然景 觀、人文特色，並妥為設計規劃闢建完善公共設施，提升居住品質，打造台南成 為最佳宜居城市!



本開發區的特色為採低衝擊低開發方式（LID,Low Impact Development），完整保留區內既有生態及綠色隧道，減少環境擾動，並創造公園特色，與周邊既有環境資源串聯為生態廊道，開闢滯洪池與透水性步道，滿足市民活動休憩需求，園區內常見鳥類及第二級保育鳥類-鳳頭蒼鷹，已成為小型生態系統；綠色隧道內植栽全數保留，隧道內採高架仿木紋步道，形成生態廊道 友善環境。



長勝營區市地重劃區得獎連連，除了本次榮獲全球卓越建設獎的國際獎項，之前亦獲 得「2017國家卓越建設-最佳規劃設計類-優質獎」、台南市政府「2019公共工程優質獎」、「2020國家卓越建設-環境文化類-金質獎」、「2020公共建築景觀類建 築園冶獎」及 2020 年「第 20 屆公共工程金質獎-佳作」肯定。

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